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29.03.2025 в 10:57

В России вступает в силу закон против телефонного мошенничества

С апреля гражданам запретят регистрировать на свое имя более 20 сим-карт

С начала апреля в России вступает в силу закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Документом предусмотрено ограничение количества сим-карт, которыми могут владеть граждане России. На одного человека может быть зарегистрировано не более 20 карт. Операторы связи будут проверять достоверность сведений о каждом новом абоненте до начала оказания услуг.

Кроме того, с 1 апреля заработает сервис, который позволит россиянам проверять на портале «Госуслуги» оформленные на них сим-карты. Пользователей предупреждают о возможных сбоях в работе сервиса в первые дни и часы его запуска.

Дополнительно закон вводит новые правила в сфере мобильной связи. Пользователи получат возможность запретить оформление сим-карты без личного присутствия, а передача их третьим лицам будет ограничена — исключение сделано лишь для близких родственников.

По мнению авторов инициативы, все эти нововведения будут способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи.

сим-карта
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