13.03.2026 в 15:00

Илон Маск пересмотрит отклоненных при найме в xAI кандидатов

Предприниматель перепроверит решения прежней системы

1

Илон Маск извинился за ошибки при найме в компании xAI и сообщил, что результаты прошлых собеседований будут пересмотрены. Вместе с руководителем HR Барисом Акисом он анализирует архив собеседований, чтобы снова связаться с перспективными специалистами. Об этом Маск написал в соцсети Х.

По словам Маска, некоторые талантливые кандидаты могли быть отклонены или не получили приглашение на собеседование. Он принес извинения за неудачный этап набора сотрудников в xAI и объявил о пересмотре результатов предыдущих собеседований.

Пользователи положительно отреагировали на комментарии Маска, многие из них отметили, что кандидаты, которых проигнорировали на этапах отбора, часто становятся перспективными сотрудниками, если им предоставить еще одну возможность.

Предприниматель отметил, что xAI проходит масштабную перестройку и обновляет процессы работы. Также он представил новую инициативу в сфере искусственного интеллекта — проект «Macrohard», который разрабатывается совместно с Tesla и направлен на создание ИИ-систем, способных выполнять функции целых компаний.

Ранее стало известно, что половина основателей xAI покинули компанию. Ранее в OpenAI перешел руководитель инфраструктуры Кайл Косич, затем ушли Кристиан Сегеди, Игорь Бабушкин и Грег Янг. Формально расставания проходили без конфликтов, а эксперты отмечают, что спустя три года после запуска многие начали новые проекты, особенно на фоне инвестиционного бума в сфере ИИ.

Юлия Топольская
Илон Маск
