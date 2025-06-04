Сообщения каналам и обрезка голосовых: Telegram выпустил обновление

Telegram получил крупное обновление, добавив множество различных функций, например, возможность отправки фото в высоком качестве, обрезки и паузы в голосовых сообщениях.

Кроме того, Telegram улучшил качество передачи изображений, добавив режим для отправки фотографий с максимальной детализацией. HD-изображения содержат в четыре раза больше пикселей — при этом для их загрузки требуется менее 0,5 МБ трафика.

Еще одно новшество — возможность написать администратору любого канала в личные сообщения, при этом его контактные данные остаются скрытыми. Чтобы ограничить количество таких диалогов, авторам разрешили устанавливать плату в звездах за каждое сообщение.

Для пользователей стала доступна загрузка историй прямо из галереи, что упрощает публикацию контента. В группах появились вкладки для тем, администраторы форумов могут выбрать новый вариант интерфейса. А опросы теперь поддерживают до 12 вариантов ответа.

Ранее сообщалось, что цены на рекламу в Telegram увеличились почти втрое. Пользователи стали активно переходить на этот ресурс. Особое увеличение спроса наблюдается на размещения в каналах о моде, красоте, образе жизни, путешествиях.