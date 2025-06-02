Цены на рекламу в Telegram увеличились в два раза

Цены на рекламу в мессенджере Telegram увеличились почти втрое. Пользователи стали активно переходить на этот ресурс. Особое увеличение спроса наблюдается на размещения в каналах о моде, красоте, образе жизни, путешествиях, сообщают «Известия».

Средняя стоимость рекламного поста в Telegram-каналах лайфстайл-тематик («Знаменитости и образ жизни», «Красота и уход», «Культура и события», «Дети и родители», «Еда и кулинария») в апреле-мае выросла до 2,5 раз.

Наибольший рост средней стоимости поста зафиксирован в каналах с аудиторией от 30 тыс. до 50 тыс. подписчиков. Так, в тематике «Спорт» показатель вырос в 2,7 раза — с 4,5 тыс. рублей до 12 тыс. за пост. В сегменте «Знаменитости и образ жизни» стоимость — с 2,3 тыс. рублей до 5,8 тыс.

В каналах с аудиторией от 100 тыс. до 500 тыс. подписчиков в рубрике «Психология и отношения» пост подорожал вдвое — с 10,9 тыс. рублей до 21,1 тыс., а в тематике «Иностранные языки» — с 4,5 тыс. рублей до 7,9 тыс. (в 1,75 раза).

Прогнозируется, что по итогам 2025 года стоимость может увеличиться еще на 25−50% в зависимости от ниши и географии канала.

В Ассоциации блогеров и агентств (АБА) отметили, что Telegram становится всё более популярной площадкой как у рекламодателей, которые охотно распределяют на нее бюджеты, так и у блогеров, которые видят в ней потенциал.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России вступает в силу запрет на размещение рекламы на сайтах организаций, признанных нежелательными. За нарушение юридическим лицам грозит штраф до 500 тыс. руб. Именно ожидание этого запрета заставляет компании перераспределять маркетинговые бюджеты на другие площадки.