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06.07.2026 в 12:45

Solta и «Магнит ADS» запустили интеграцию для рекламы в приложении «Магнит»

Это позволит рекламодателям работать с аудиторными сегментами на основе ecom-данных ретейлера

Видеосеть Solta получила возможность использовать данные «Магнит ADS» для настройки рекламных кампаний и размещать рекламу в мобильном приложении «Магнит». Интеграция позволит рекламодателям работать с аудиторными сегментами на основе ecom-данных ретейлера и запускать кампании как на инвентаре Solta, так и внутри приложения «Магнит». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Solta.

В рамках партнерства «Магнит ADS» передает Solta данные сегментов для таргетинга. Аудитории могут формироваться по социально-демографическим параметрам, географии, офлайн- и онлайн-покупкам, уровню дохода, категориям покупок и другим признакам. Емкость данных «Магнита» превышает 20 млн устройств в месяц.

Дополнительно сегменты могут обогащаться данными Solta DMP и сторонних поставщиков, включая поведенческие, транзакционные данные, ОФД-чеки и социально-демографические профили. Это позволяет рекламодателям не только использовать данные о покупателях «Магнита», но и сопоставлять их с внешними сегментами.

Размещение рекламы возможно в мобильном приложении «Магнит». В зависимости от целей кампании используются охватные или конверсионные форматы. Среди доступных форматов: hero-баннер, модальное окно, баннеры на странице оформления заказа, в разделе «Доставка», категориях и листинге рекомендаций.

Механика размещения может строиться по нескольким сценариям:

  1. «Магнит ADS» передает Solta данные сегментов, Solta анализирует и обогащает их собственными сегментами и проводит рекламную кампанию на своем инвентаре.
  2. Solta формирует целевой сегмент аудитории на основе собственных данных и/или данных поставщиков, после чего происходит мэтчинг с базой пользователей приложения «Магнит» через «Магнит ADS» и запуск кампании уже внутри приложения ретейлера.
  3. Сегмент собирается внутри DMP «Магнит ADS», после чего выбирается подходящий формат в приложении «Магнит» и кампания ведет пользователя на посадочную страницу клиента.

Интеграция предусматривает настройку единой кросс-частоты между размещениями на инвентаре Solta и в приложении «Магнит». Это позволяет ограничить количество контактов пользователя с рекламным сообщением в разных каналах и избежать избыточных показов. Если пользователь уже видел рекламу в сети Solta, этот контакт учитывается при дальнейшем показе в приложении «Магнит», и наоборот.

Алексей Серьянов, коммерческий директор Solta:

Ecom-данные становятся одним из самых ценных источников для рекламного рынка, потому что отражают не предполагаемый интерес пользователя, а его реальные действия: покупки, состав корзины, частоту заказов, интерес к конкретным категориям. Интеграция с Magnit OMNI позволяет объединять такие данные с внешними сегментами Solta и использовать их как для размещения на нашем инвентаре, так и внутри приложения «Магнит». Для рекламодателя это возможность точнее находить аудиторию, управлять частотой контакта и выстраивать коммуникацию в моменте, когда пользователь уже близок к покупке.

Solta «Магнит Ads»
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