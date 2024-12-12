СОЛНЦЕ взошло в Roblox

На онлайн-платформе Roblox открылась вселенная телеканала СОЛНЦЕ. Новый виртуальный мир станет площадкой в игре, которую дети смогут наполнять сами. Подробностями с редакцией Sostav поделилась пресс-служба канала.

Одна из составляющих миссии компании — создание «Вселенной талантов», где СОЛНЦЕ, взаимодействуя со своими зрителями, вовлекает их в творческий процесс и дает возможность стать частью бренда.

Рубен Оганесян, генеральный продюсер телеканала СОЛНЦЕ: Мы всегда стремились к формированию прочной связи с аудиторией, которая выходит за рамки простого просмотра телевидения. Чтобы стать еще ближе к своим зрителям, мы запускаем собственную вселенную в Roblox. Мы не призываем регистрироваться новых пользователей, у нас другая цель — создать пространство для тех, кто уже проводит время на платформе. Дети обладают огромным творческим потенциалом, и наша задача — дать им как можно больше способов реализовать его в полной мере. Новая локация в Roblox станет центром притяжения активных и любознательных, где можно свободно самовыражаться, учиться и творить.

Виртуальная вселенная СОЛНЦЕ предлагает детям среду не только для игры и общения, но и для развития. Это интерактивный центр с тематическими залами, разнообразным игровым и образовательным контентом.

Участников ждут мини-игры, квесты и совместные активности. Пользователи Roblox смогут выполнять задания и получать за это внутреннюю валюту — «солнцекоины», которые можно обменивать на лимитированные UGC-скины. Вовлекаясь в игровые механики, дети могут применить эрудицию и творческий подход. К примеру, в игре «Вопросики.RUN», созданной по мотивам интеллектуального шоу, необходимо убежать от преследователя, который стремится догнать игрока, чтобы задать свой каверзный вопрос. За каждый правильный ответ участник гонки получает «солнцекоины». Задача юного юзера — продержаться в игре как можно дольше и сорвать большой куш.

Помимо готовых залов, появятся и те, где дети смогут стать соавторами игры, разработать оригинальное наполнение и внести свой вклад в развитие цифрового пространства. По идеям юных креаторов в виртуальном мире уже реализована «Неоновая трасса» — зрители телеканала голосовали за оформление и придумали название. Таких локаций в метавселенной будет становиться больше. Специально для этого на телеканале СОЛНЦЕ был запущен творческий конкурс с целью собрать лучшие детские идеи по созданию уникальных объектов в существующей вселенной.

По словам создателей проекта, метамир СОЛНЦА за короткое время привлек внимание большого количества пользователей. В первые дни работы локации было зафиксировано более 100 тыс. визитов, а лимитированная коллекция UGC-скинов, посвященная маскоту телеканала Букусу, была раскуплена за несколько часов.

Напомним, что Roblox — это игра и по совместительству метавселенная, запущенная в 2006 году. Здесь можно посещать различные локации, общаться с другими пользователями и организовывать совместные активности.