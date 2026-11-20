Рост рекламных бюджетов больше не гарантирует поток пациентов: клиники платят за клики, но люди не доходят до врачей. Причина не только в подорожавшем трафике, но и в отсутствии аналитики, и в изменившемся поведении пациента. О том, почему модель «покупки внимания» перестала работать и какие инструменты приходят ей на смену, Sostav рассказала Юлия Кушнир, эксперт по медицинскому маркетингу и стратегическому развитию бизнеса, директор образовательного проекта FANTEL.

Ловушка трех площадок

Первое, с чем столкнулись клиники, — резкое сжатие рынка доступных площадок. Если раньше можно было тестировать десятки каналов, то сейчас официально для медицины доступны фактически три: «Яндекс Директ», «ВКонтакте» и «Авито». Остальные либо ушли, либо требуют слишком много ресурсов на обход ограничений.

Стоимость рекламы на этих площадках выросла примерно в два раза. По данным отраслевых исследований, клик в «Яндекс Директе» подорожал на 30−40% за год, а стоимость тысячи показов (CPM) во «ВКонтакте» — на 40−50%. По нашим наблюдениям с учетом НДС и аукционной конкуренции для конечного заказчика рост составил все 100%.

При этом бюджеты растут медленнее: по данным исследования eLama Index, расходы клиник увеличились на 5%, а стоимость заявки (CPL) — почти на 10%. Исследование Callibri фиксирует рост стоимости обращения на 24% при росте бюджета лишь на 10%.

Главное следствие — падение конверсии. Если смотреть на реальные цифры, которые мы видим в проектах, еще полтора года назад конверсия из клика в реальную запись составляла 8−12%. Сейчас это 1−1,5%. Люди кликают, деньги тратятся, но заявок нет.

Вторая причина — сужение доступных каналов из-за технических ограничений. Часть привычных площадок стала недоступна или неудобна для значительной части аудитории, особенно старше 30 лет. Мы больше не можем выстроить смешанную воронку: человек нажимает на баннер с рекламой, попадает в чат-бот для записи, а у него в этот момент не работает соединение. Деньги откликнулись, а цепочка оборвалась.

Все это привело к сдвигу на рынке агентств. Раньше они работали за процент от бюджета и были мотивированы масштабировать успешные кампании. Теперь, когда воронки постоянно ломаются, агентства все чаще требуют фиксированную оплату. Они получают деньги вне зависимости от результата, потому что брать на себя риски провала в текущих условиях никто не хочет.

Почему пациент не доходит до кабинета

Даже если клиника готова увеличивать бюджеты на продвижение, пациентов все равно становится меньше. Главная проблема не в рекламных кабинетах, а в том, что происходит с заявкой после клика.

Исследование Digital Strategy, в рамках которого проанализировали 4872 клиники и 8374 сайта, показало, что полный контур аналитики собрали только 30,1% клиник, а 47,8% рекламодателей вообще не используют коллтрекинг. Почти половина рынка платит за трафик, но не знает, из какого канала пришел звонок и состоялся ли он вообще.

От 30 до 60% обращений теряется на первом же звонке — из-за неудобного времени работы администраторов, долгого ожидания на линии и отсутствия скриптов. Рынок научился генерировать лиды, но не научился их обрабатывать. Увеличение бюджета в такой ситуации лишь повышает цену этой потери: вы платите больше за то, чтобы больше людей не дозвонились.

Но даже идеальная аналитика не спасет, если изменился сам пациент. Сегодня люди потребляют много информации через ИИ-агентов, читают блоги, смотрят видео. Часть этой информации не соответствует действительности, человек путается и приходит на сайт клиники без понимания, что с ним происходит. Уровень доверия к прямой рекламе и абстрактным обещаниям клиник падает.

Мы подошли к точке, когда «покупка внимания» больше не конвертируется в лояльность. На смену прямой рекламе приходит маркетинг доверия. И самое простое — одолжить доверие у тех, кому пациент уже верит.

Смежные партнерства работают лучше рекламы

Если пациент не доверяет прямой рекламе, самый быстрый способ вернуть его — одолжить доверие у тех, кому он уже верит. Лучше всего здесь работают не конкуренты, а смежные партнерства — бизнесы, которые не уводят внимание клиента в сторону, а дополняют его картину мира.

Вот как это работает на практике. Новая стоматологическая клиника в Москве выходила на рынок с ограниченным бюджетом, а прямой трафик давал слабый результат. Мы выстроили коллаборацию с компанией по 3D-сканированию и рентгенографии для стоматологий. Человек приходит к ним делать компьютерную томографию челюсти, а значит, у него уже есть проблема и он готов лечиться. Он оставляет свои данные, а на следующий день получает спецпредложение от нашей партнерской клиники — и есть высокий шанс попасть в самую точку.

В первые три месяца 70% продаж и заявок новой клиники дала именно эта коллаборация. При этом клиника потратилась только на выстраивание воронки и коммуникацию с партнером, чтобы данные клиентов корректно передавали и обрабатывали. Это тот случай, когда вы не покупаете внимание, а встраиваетесь в уже готовый путь пациента.

Образовательный маркетинг вместо продающих вебинаров

Доверие можно и создать самостоятельно — через образовательные форматы. Но нужно помнить, что пациенту больше не нужны «продающие» вебинары. Ему нужен научпоп от реальных врачей.

Современный пациент перегружен противоречивой информацией из соцсетей и нейросетей, и у него формируется запрос не на «волшебную таблетку», а на понятную картину мира. Врач здесь — проверенная опция. Человеку нужен человек, которому можно доверять.

Показательный пример — кейс стоматологии «Гермес». Клиника уже хорошо продвигалась через SEO, но нашла новую точку роста в экспертном контенте: статьях, в которых врачи отвечают на реальные вопросы пациентов. За год это дало +106% трафика и +100% заявок. Сработал не рекламный бюджет, а системный научпоп, который снимает возражения до первого звонка.

Хорошо работают и подписные «Школы здоровья» с ежемесячным доступом к простому контенту от врачей. Это не заменяет консультацию и не лечит, но помогает разобраться в этикетках и отделить маркетинг от медицины. Человек покупает спокойствие и понимание, а доверие строится задолго до записи на платную услугу. Клиника перестает быть непонятным местом, в которое страшно заходить, и становится проводником, который объясняет сложные вещи простым языком.

Личный бренд врача и галлюцинации нейросетей

Еще один тренд — перенос доверия с клиники на конкретного врача. И это особенно актуально сегодня, когда стоимость медицинских консультаций растет, а доходы людей стагнируют, и отдать 15 тыс. рублей за прием даже у сильного специалиста не так-то просто. Чтобы решиться на такие траты, человеку нужны близость и доверие. И эту близость дает только прямой контакт с врачом, а не реклама клиники.

Это подтверждают и исследования. Согласно опросу пациентов частных клиник, для 61,2% респондентов личный блог врача стал главным фактором при выборе медицинского центра. Автор также описал феномен «лояльной миграции» — когда пациент уходит за конкретным специалистом, а чтение блога врача снижает тревогу перед очным приемом.

Однако поиск врача изменился. Сегодня люди все чаще ищут специалистов не через «Яндекс», а через ChatGPT или DeepSeek. Но нейросеть выдает не объективно лучших, а тех, чьи данные нашла в интернете. И это не ошибка алгоритма, а принцип его работы: LLM интерпретирует и ранжирует доступные сигналы (рейтинги, отзывы, упоминания), а не оценивает квалификацию врача. Исследование, опубликованное в International Journal of Medical Informatics, подтверждает: рекомендации моделей в первую очередь движимы рейтингом врачей, а не реальной экспертизой. Врач с колоссальным опытом, но без цифрового следа, для ИИ просто не существует.

Поэтому врачам и клиникам нужно заниматься генеративной поисковой оптимизацией (GEO), чтобы ИИ корректно считывал данные. Иначе можно столкнуться с галлюцинациями нейросети. У меня был показательный случай: когда я спросила ИИ о себе, он смешал мои данные с данными однофамилицы из Казахстана, ведущей курсы с негативными отзывами. Резюме от ИИ было разрушительным для репутации, хотя не имело ко мне никакого отношения.

Личный бренд — мощный актив, но для владельцев клиник он создает большую проблему: врач может наработать базу и уйти в частную практику, забрав пациентов. Единственный вариант решения — долгосрочный, например пятилетний, договор с очень хорошими условиями, при которых врач не захочет уходить. Прописать в договоре запрет на работу с базой можно, но пациенту все равно никто не помешает уйти за любимым врачом.

Клинике важно выстраивать систему, где личный бренд врача работает не против бизнеса, а вместе с ним. Врач должен стать лицом клиники, ее амбассадором, а не отдельным островом.

С чего начать: антикризисный чек-лист

Если традиционная реклама не работает, а на партнерства нужно время, с чего начать клинике с ограниченным бюджетом? В первую очередь — с уже имеющейся базы пациентов. У каждой клиники, даже небольшой, есть архив клиентов, и часто первые деньги лежат именно там.

Шаг 1. Оптимизация базы и микросегментация

Разбейте базу на узкие когорты (по заболеваниям, дате визита, возрасту). Настройте отдельное предложение для каждого сегмента и выстройте воронку. Это не требует бюджета на рекламу и дает максимальный эффект. Удержание существующего клиента обходится в 5−7 раз дешевле, чем привлечение нового.

Шаг 2. Лидогенерация и email-рассылки

После того как база сегментирована, начните ее пополнять. Настройте лидген в доступных каналах (например, через соцсети или лендинги) и собирайте контакты. Работайте через email-рассылки, прогревая аудиторию полезным контентом, а не спамом.

Шаг 3. Подключение менеджеров по продажам

Только после этого имеет смысл подключать отдел продаж. Менеджеры должны работать на исходящих звонках с этой базой и с новыми входящими лидами.

Шаг 4. И только теперь — платный трафик

Включать рекламу нужно в последнюю очередь. До этого у вас уже должен быть налаженный процесс обработки лидов, работающая аналитика и понятная воронка. Иначе вы просто сольете бюджет на трафик, который не приносит пациентов.

Вместо вывода

Рынок медицинского маркетинга переживает сдвиг. Бюджеты на прямую рекламу растут, но конверсия падает из-за отсутствия аналитики и недоверия пациентов. Устойчивыми будут те клиники, где аналитика, операционка и контент работают как единый контур. Если 30−60% обращений теряются до записи, а нейросеть рекомендует пациентам не вас, увеличение рекламного бюджета лишь увеличит цену этой потери. На смену простой закупке трафика приходит маркетинг доверия, который требует совершенно другого уровня работы с пациентом.