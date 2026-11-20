В онлайн-торговле привлечь покупателя на сайт — еще полдела. Следующий вызов — провести его от выбора товара к заказу. А помешать здесь может все что угодно, от неподходящих сроков доставки до неудобной кнопки «купить». Для продавцов этот шаг всегда был одной из самых трудоемких задач.

Однако сегодня с появлением ИИ-ассистентов решение принимается все чаще за пределами сайта. Все больше людей советуются с нейросетями перед покупкой и получают готовые варианты в чате с агентом. Однако перейдут ли они в магазин и оформят ли заказ, зависит от разных факторов. Где продавцы теряют клиентов в новом формате и как сократить путь от рекомендации до заказа, Sostav рассказали руководитель центра исследований и аналитики «Ашманов и партнеры» Антон Тришин и основатель и партнер Data Insight Федор Вирин.

Статистика брошенных корзин наглядно показывает масштаб потерь на последнем шаге. По данным Baymard Institute за 2026 год, в среднем 70,22% корзин в интернет-магазинах так и не превращаются в оформленные заказы. Иначе говоря, примерно семь из десяти корзин покупатели оставляют без покупки.

На это есть разные причины. Чаще всего отпугивает итоговая сумма — 40% бросают заказ из-за высоких дополнительных расходов, вроде доставки, сборов, налогов. Еще 18% уходят, когда магазин требует завести аккаунт: не у всех есть желание придумывать пароль ради одного товара. А 17% опрошенных останавливает слишком длинное или запутанное оформление. Такая взаимосвязь между покупкой и оформлением прослеживается и на российском рынке: по данным «Яндекс Пэй», конверсия в заказ вдвое выше, если в браузере пользователя уже сохранены данные для доставки и оплаты и их не надо вводить заново.

Однако меняется то, как покупатель приходит к заказу. По словам Антона Тришина, онлайн-магазины годами работали над тем, чтобы сделать последний шаг максимально удобным, но сегодня люди тратят гораздо больше времени на поиск и выбор товаров, нежели на оформление. «Долгое время эта задача была на стороне пользователя — листать каталоги, читать описания, сравнивать, думать. Теперь же эту потребность легко закрывают ИИ-сервисы», — поясняет он.

Покупатель, который выбирает товар с помощью ИИ, сразу получает готовые варианты. Для продавца же такой сценарий превращается в вызов. Аналитическая компания Contentsquare выяснила, как ведут себя люди, если сайт из рекомендации нейросети их разочаровал. Лишь 3% все равно оформят заказ, остальные 97% пересмотрят решение. Каждый пятый опрошенный замечал, что описание на странице бренда расходится с ответом чат-бота.

Как ИИ меняет путь к покупке

Масштаб вызова хорошо видно по зарубежной статистике. По данным Shopify, в первом квартале 2026 года трафик на интернет-магазины из ИИ-сервисов вырос более чем в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Число заказов из ИИ-поиска за тот же период увеличилось почти в 13 раз. В России заметна схожая тенденция: трафик из «Алисы AI» на сайты маркетплейсов и интернет-магазинов с начала года увеличился в 4,6 раза. Популярность ИИ во многом объясняется тем, что нейросети можно описать ситуацию целиком, со всеми условиями и ограничениями. По словам Федора Вирина, поисковик выдает конкретный товар, а ИИ решает задачу полностью.

«Если с помощью поиска или агрегатора потребитель будет искать "отели в Египте", то через ИИ этот запрос выглядит так: "У меня есть 500 тысяч, я хочу на море, могу улететь такого-то числа, а такого-то мне надо быть дома, не хочу лететь больше шести часов". Или, например: "У меня есть ниша в шкафу вот такого размера, хочу поставить туда ящики для сортировки мелочей, предложи варианты"», — объясняет эксперт.

Нейросети также выручают в ситуациях, когда непонятно, что именно искать. Как отмечает Федор Вирин, теперь человек может сфотографировать сломанную деталь и попросить ИИ подсказать, что купить для починки. «Раньше в такой ситуации прибор несли в ремонт или просто выкидывали. При этом предложения нейросети могут принципиально отличаться от того, что придумает пользователь или посоветует магазин», — говорит он.

Такие неожиданные решения расширяют круг брендов, которые видит покупатель. По данным «Ашманов и партнеры», 52% респондентов узнавали о незнакомых марках благодаря общению с нейросетью. По словам компании, ИИ предлагает товары или магазины в дополнение к исходному запросу. И эти рекомендации быстро превращаются в продажи: согласно тому же исследованию, две трети онлайн-покупателей, которые обращаются к ИИ при выборе, оформляли заказ сразу после разговора с ним.

Примечательно, что нейросети чаще дополняют поиск, чем заменяют его: люди вводят в поисковую строку свой вопрос, а затем переходят в диалог с ассистентом, чтобы сравнить варианты и разобраться в характеристиках. Оплачивают товар уже на сайте продавца. По данным «Яндекса», такой сценарий встречается примерно в каждом третьем случае, связанном с выбором товара. На каждую покупку прямо в чате с «Алисой AI» приходится примерно четыре на сайтах магазинов и маркетплейсах.

Для продавца из этих цифр следует простой вывод: через чаты с ассистентами приходят люди, готовые платить, и среди них много тех, кто раньше о магазине не слышал. Дойдет ли такой клиент до заказа, зависит от того, что случится после ответа нейросети.

Новый разрыв: от рекомендации до заказа

У ИИ-трафика есть свой последний шаг: отрезок от совета нейросети до оформленной покупки. И на нем продавец рискует потерять клиента не меньше, чем на странице оплаты.

Первая сложность связана с привычками. По данным «Ашманов и партнеры», после ответа ИИ 45% опрошенных идут на знакомый маркетплейс или в интернет-магазин и лишь 35% переходят по предложенным ссылкам. Еще пятая часть отправляется в поисковик. Как поясняет Антон Тришин, руководитель центра аналитики и исследований компании, пока чаще всего бренд магазина и прошлый опыт определяют, где человек в итоге закажет товар, который обсуждал с ИИ. Получается, нейросеть может порекомендовать конкретного продавца, а деньги достанутся привычной площадке.

Вторая сложность в доверии. Федор Вирин отмечает, что потребители не готовы отдать нейросети всю цепочку покупки. На каком-то этапе им обязательно нужна контрольная точка, где можно проверить выбор.

«Логика ИИ нечеловеческая. Даже хорошо настроенная модель и выверенные промпты могут дать сбой в самых неожиданных местах, и вместо большого пакета обезжиренного молока потребитель внезапно получает банку молочного белка для спортсменов», — рассказывает эксперт.

О тех же пределах доверия говорит и Антон Тришин: чем ближе действие к транзакции, тем меньше люди готовы поручить его нейросети. Эксперт сравнивает ситуацию с первыми годами e-commerce, когда оплате через интернет многие не доверяли. По мнению Федора Вирина, ошибки ИИ пока скорее подогревают интерес к новому формату, а главный тормоз кроется в другом: нейросети почти не связаны с магазинами.

«Сегодня ИИ почти никогда не может оформить заказ и даже положить товары в корзину. В этом месте возникает разрыв пользовательского опыта, и потребитель превращается из покупателя в оператора, который вынужден переносить запросы между системами», — объясняет он.

Интеграция, данные и доверие

Сократить разрыв между ИИ и магазином можно, если связать их напрямую. Федор Вирин видит в такой интеграции главное условие роста нового канала. Он выделяет два сценария: в первом ИИ-агент сам обращается к системе магазина, во втором нейросеть подбирает товар, а человек подтверждает покупку. По его словам, «появление интеграции и в первую очередь нормального чекаута, где ключевая задача быстро проверить и подтвердить выбор, станет мощным драйвером для развития нового способа покупок».

Инфраструктура рынка уже начинает подстраиваться под этот запрос. В 2026 году «Яндекс» запустил Yandex Commerce Protocol, стандарт, через который заказ можно оформить прямо из «Поиска», ленты Ритма или чата с «Алисой AI». Рядом с предложением появляется кнопка «Купить», данные для доставки и оплаты подставляются из профиля пользователя, а продавцом остается сам магазин. Например, сайты на платформе «Яндекс KIT» работают с протоколом по умолчанию, а интернет-магазины на «1С-Битрикс» могут настроить интеграцию отдельно.

По сути, кнопка «Купить» и есть тот самый чекаут. Покупатель видит готовый заказ, проверяет его и подтверждает, так что последнее слово остается за ним. Пользователи быстро освоили новый инструмент: по данным «Яндекса», за последние четыре месяца транзакционный сценарий в «Поиске», то есть оформление через эту кнопку, вырос в 10 раз.

Кроме того, так новый магазин получает шанс конкурировать с давно знакомыми покупателю площадками. Приобретать у нового продавца становится также просто: регистрироваться и вводить данные заново не нужно. Антон Тришин ожидает, что доверие к нейросетям будет расти вместе с привычкой выбирать товары через ИИ.

Но кнопка сработает, только если товар вообще попадет в выдачу нейросети. Ассистент отображает предложения на основе информации о них, поэтому меняются и требования к самому сайту: нужны полные характеристики, актуальные цены и описания, которые отвечают на запросы пользователей.

«Ведь тогда ИИ-сервис, кроме оценочных суждений о товаре, предлагает актуальные ссылки, цены и данные о магазине. Благодаря этому он экономит то самое время, которое для пользователей особенно важно», — отмечает Антон Тришин.

Кроме того, точные данные укрепляют доверие. Когда ответ нейросети совпадает с карточкой на сайте, перепроверять выбор не приходится.

Борьба за место в ответах нейросетей только начинается. По мнению Антона Тришина «Ашманов и партнеры», попасть в списки магазинов, брендов и товаров, которые советуют ИИ-сервисы, вполне реально, ведь методология на рынке уже есть и совершенствуется вместе с коммерческим поиском. Продавец, который наладит интеграции и упростит оформление, перестанет терять клиентов как после диалога с ИИ, так и на пути от корзины к оплате. А дорога от выбора к заказу станет заметно короче.