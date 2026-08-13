Софья Митрофанова покидает пост генерального директора «ON Медиа»

МТС объявила об изменениях в руководстве медиахолдинга «ON Медиа». Генеральный директор Софья Митрофанова завершает работу в группе МТС «в связи с переходом на новое место работы». Исполняющим обязанности гендиректора медиахолдинга назначен его финансовый директор Дмитрий Смирнов, сообщили Sostav в компании.

Дмитрий работает финансовым директором «ON Медиа» с 2025 года. Он имеет 15-летний опыт работы в ИТ, телекоме и DeepTech. В 2024−2025 годах занимал должность финансового директора бизнес-юнита Positive Technologies.

Софья Митрофанова возглавляла «ON Медиа» с июня 2024 года, а с октября 2023-го занимала должность председателя совета директоров холдинга. Под ее руководством была сформирована единая бизнес-вертикаль «ON Медиа», объединившая онлайн-кинотеатр КИОН, «ON Студию», книжный сервис «КИОН Строки», «КИОН Музыку», «ON Лейбл» и «МТС Live».

Инесса Галактионова, генеральный директор МТС: За время руководства Софьи Митрофановой «ON Медиа» прошел этап становления: были консолидированы медийные активы в единый холдинг и создан сильный узнаваемый бренд. Под ее руководством Funtech-вертикаль МТС сделала ставку на повышение роли оригинального контента онлайн-кинотеатра КИОН, аудитория которого уже превышает 10 млн пользователей и продолжает расти. OIBDA медиахолдинга до капитализации за последние два года выросла более чем вдвое. Я благодарю Софью за вклад в развитие бизнеса, создание сильной команды и результаты, которых компании удалось достичь за это время. Дмитрий Смирнов обладает значительным опытом работы в технологических компаниях и финансовом секторе. Уверена, что его экспертиза позволит продолжить развитие холдинга, реализовать стратегические приоритеты и продолжить увеличивать аудиторию и масштабы бизнеса.