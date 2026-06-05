Сочи за три дня: как выглядит будущее российского курорта изнутри

Прощание с предубеждениями

Транспортировка до аэропорта прошла без приключений, хотя в зале ожидания меня ждала приятная встреча с коллегой из РЕПА, направлявшейся в Сочи по «недвижимым» делам.

После теплого «смол-тока» оставалось главное испытание дня — собственно перелет. И тут пришлось переступить через себя: впервые в жизни лететь предстояло «Победой» — авиакомпанией, которую я из чистого предубеждения всегда обходила стороной. Узкие кресла, доплата за каждый вдох, репутация воздушной маршрутки — все это я заранее обрисовала сама себе в красках. Реальность оказалась снисходительнее моего богатого воображения: долетели спокойно, без драм, а легкую турбулентность можно «понять и простить» маленькой конструкции лоукостера.

До Сочи теперь летят четыре, а то и пять часов вместо прежних двух: маршруты на юг перекроены так, что в иные страны из России добираешься быстрее, чем до собственного черноморского курорта — цена южного направления теперь измеряется не только в рублях, но и в часах, как в том самом фильме «Время».

Маркетинг от природы

Можно много спорить о том, где отдыхается лучше — за рубежом или внутри собственных границ, но у всех курортов есть нечто общее. Ступая на твердую землю по прилете, сразу встречает тот самый морской аромат: в нос бьет соленый, йодистый, но такой расслабляющий воздух. Сенсорный маркетинг, который не стоит ни копейки.

Сочи в эти дни был забит под завязку: в городе проходило множество конференций, гостиницы были переполнены, потому пришлось довольствоваться не самой удобной, с точки зрения логистики, локацией. Однако в остальных своих функциях отель не подвел. На ресепшене мне рассказали о тематической концепции гостиницы и, в соответствии с ней, отправили в корпус с табличкой «Нью-Йорк», соседствующий с другими «мировыми центрами притяжения».

По окончании процедуры заселения уже вечерело. Пришло время ужина, за которым я направилась в ресторан кавказской кухни LuckyDze. Заведение в зеленой локации с живой музыкой радушно встретило собравшуюся в одних стенах делегацию журналистов. Сытно отужинав, мы с коллегами «по цеху» отправились на ночное рандеву по Сочи. Принимающая сторона, зная, что мы собрались гулять дальше, укутала нас пледами и завернула напитки с собой.

На пути к набережной к нам прибился пес — рыжий, деловитый, абсолютно уверенный в маршруте: дорогу он знал лучше любого навигатора и довел нас до места назначения с уверенным видом штатного гида.

Роскошь свободного времени и яхта, припаркованная в бухте

Второй день начинался с завтрака и редкой роскоши, которая журналисту редко бывает «по карману» — свободного времени. На улице держалось около шестнадцати градусов, что для черноморского курорта почти вызов. Но подогрев бассейнов и джакузи сделал свое дело: парная вода, прохладный воздух, ощущение, словно весна и лето договорились о перемирии.

Отобедали в итальянском ресторане «Сорренто»: всевозможные виды паст, добрая дюжина пицц на выбор и традиционные десерты — отказать себе в этом удовольствии было выше моих сил. А уже после трапезы нас ожидала экскурсия по строящемуся пятизвездочному гостиничному комплексу Mandarin Garden. Стройплощадка расположилась подле пляжа «Мандарин», который холдинг Family Garden арендовал на полвека и вокруг которого взрастил гастрономический и развлекательный кластер. Затем нас подвели к макету, напоминавшему «яхту, припарковавшуюся в бухте», как выразился о нем руководитель отдела продаж Давид Ахинян, проводивший экскурсию. Линии корпусов и впрямь вытянуты так, словно огромное белое судно пришвартовалось у берега и замерло.

Давид в паре со своим заместителем вкратце поведали о проекте. Где-то на третьем бассейне я устала записывать — грандиозность планов застройщика поразила не меньше ориентировочного ценника на отдых. Ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Со слов представителей отдела продаж, ожидания по окупаемости строятся на государственной инициативе сделать акцент на развитии курорта вплоть до мирового уровня: с 1 января 2026 года Сочи постановлением правительства признан курортом федерального значения. Холдинг надеется потеснить привычные россиянам Турцию и Египет, став первопроходцем концепции «все включено» в России.

К слову, в кулуарной беседе с Давидом Ахиняном, где мы рассуждали о качестве сочинских пляжей в сравнении с соседними абхазскими, он поведал мне миф о происхождении абхазского песка: бытует «легенда», что его завезли из Италии по просьбе жены Горбачева, мечтавшей о потрясающем пляже, — но, с его слов, на самом деле песок приехал из Черногории. С одной стороны, какая разница, на чьем песке загорать, а с другой — грустно осознавать, что мы живем в мире, где даже песок способен оказаться миражом.

Звездная «прожарка»

Кульминацией дня стал гала-ужин, знаменующий старт продаж номеров Mandarin Garden, предназначенных для личного пользования. Ведущей вечера была Тина Канделаки, хедлайнерами стали Полина Гагарина и Теона Контридзе. В рамках презентации гостям представили концепцию комплекса целиком — от гастрономии до инвестиционной модели.

Канделаки выступала в роли «двойного агента», совмещая позицию ведущей с участницей промо: она прямо со сцены призвала вкладываться в российскую недвижимость и, не чинясь, перечислила собственный портфель — Калининград, Крым, проект «Юга России». В Сочи, призналась она, не была восемь лет, а вернувшись, нашла его достойной альтернативой Сен-Тропе.

По словам Александра Кроитора, директора по маркетингу и развитию Family Garden и совместных проектов с Novikov Group, компания ведет переговоры о приобретении апартаментов в строящемся отеле с Канделаки и Владимиром Познером.

Когда официальная часть отгремела, Александр Кроитор посоветовал заглянуть в мясной ресторан под любопытным названием "321Club". А любопытно оно тем, что в попытке отдать дань уважения культуре приготовления стейков, расшифровывается как три степени прожарки: тройка — "well done", двойка — "medium", единица — "rare". Дымные ребрышки согрели уставшую журналистскую душу.

Канделаки выступала в роли «двойного агента», совмещая позицию ведущей с участницей промо: она прямо со сцены призвала вкладываться в российскую недвижимость и, не чинясь, перечислила собственный портфель — Калининград, Крым, проект «Юга России». В Сочи, призналась она, не была восемь лет, а вернувшись, нашла его достойной альтернативой Сен-Тропе.

По словам Александра Кроитора, директора по маркетингу и развитию Family Garden и совместных проектов с Novikov Group, компания ведет переговоры о приобретении апартаментов в строящемся отеле с Канделаки и Владимиром Познером.

Когда официальная часть отгремела, Александр Кроитор посоветовал заглянуть в мясной ресторан под любопытным названием "321Club". А любопытно оно тем, что в попытке отдать дань уважения культуре приготовления стейков, расшифровывается как три степени прожарки: тройка — "well done", двойка — "medium", единица — "rare". Дымные ребрышки согрели уставшую журналистскую душу.

Главное не презентации, а люди

Третий день оказался самым спокойным. После насыщенной программы предыдущих суток — с экскурсиями, презентациями и гала-ужином — прощальный завтрак в отеле выглядел почти бытовым. Никуда не нужно было спешить, можно было, наконец, перевести дух и собрать воедино впечатления от поездки.

До аэропорта нас любезно довезли друзья коллеги, живущие в Сочи, что стало хорошим финальным штрихом всей поездки. Потому что за презентациями, инвестиционными моделями, выступлениями звезд и рассказами о миллиардных вложениях в конечном итоге всегда остаются люди.

Уезжая, я поймала себя на мысли, что за эти три дня удалось побывать словно сразу в нескольких странах — Италии, Грузии, США и при этом остаться в Сочи. Возможно, именно в этом и заключается главная идея курорта будущего: не пытаться копировать чужие направления, а собрать лучшие впечатления в одном месте. А получится ли у строящейся «припаркованной в бухте яхты» причалить к успеху, станет известно лишь через несколько лет, после ввода в эксплуатацию.