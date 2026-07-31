От true crime до летнего кино: личные рекомендации команды Sostav

Лето часто называют маленькой жизнью — и оно действительно щедро на свет, свободу и неожиданные встречи. Но даже в самый солнечный день иногда хочется замедлиться и уступить место чужому рассказу, новой музыке или кадру, который запомнится. Редакция Sostav собрала свои последние культурные находки — от громких премьер до тихих перечитываний, — чтобы вы могли провести эти выходные не просто на солнце, но и с удовольствием открывать что-то новое. Пусть эти отзывы станут для вас поводом задержаться в тени с книгой или включить фильм, который останется с вами и после августа.

Роман Бедретдинов, главный редактор

«Ферма Уайтхаус» (White House Farm, ITV, 2020)

В четвертом часу утра провинциальный полицейский участок получает сообщение о происшествии в загородном поместье. Когда полиция оказывается внутри, то находит застреленными двух детей, их мать, бабушку и деда. Руководитель следственной группы убежден, что это убийство-самоубийство, совершенное женщиной с психическим заболеванием. Простой следователь пытается продраться через тупость и заносчивость начальника, чтобы проверить и другие версии. Это реальная история, между прочим.

Вы начнете подозревать других людей почти сразу, а с тем, кто тут негодяй, разберетесь до конца первого из шести эпизодов. Темп проекта намеренно неспешный, и это требует терпения — но награда будет соразмерной. Если вы готовы к документальной плотности и моральному дискомфорту, «Ферма Уайтхаус» — одна из лучших вещей в жанре true crime.

Виктория Белова, заместитель главного редактора

Сериал «Лаки»

В основе свежей новинки «Лаки» — мини-сериала от Apple TV+, вышедшего в июле 2026 года — лежит экранизация романа Мариссы Стейпли, когда-то выбранного книгой месяца книжным клубом Риз Уизерспун, чья продюсерская компания Hello Sunshine и стоит за проектом. Шоураннером стал Джонатан Троппер, один из создателей «Банши» и «Воина», что сразу задает жанровые ожидания: плотный, нервный темп и склонность к резким сюжетным разворотам. На роль главной героини, мошенницы Лаки Армстронг, скрывающейся одновременно от ФБР и опасной преступной организации после неудачного многомиллионного ограбления, выбрали харизматичную и привлекающую внимание своей незаурядной внешностью Аню Тейлор-Джой.

Динамичная завязка держит зрителя в тонусе с первых минут за счет плотной концентрации действия на минуту экранного времени, а визуальный ряд построен вокруг интриги и постоянных трансформаций героини, находящейся в бегах как от правосудия, так и от самой себя.

Но у любой медали есть две стороны. Проблема сериала кроется в его же преимуществах. Это ровно тот случай, когда безупречная форма подменяет глубину. Криминальный триллер про обаятельную аферистку — территория, изъезженная от «Афериста» до «Убивая Еву», и Троппер не предлагает здесь новой оптики, только более быстрый монтаж и более выразительную героиню. Тейлор-Джой органично несет сериал на себе — Лаки убедительна в диапазоне от хищной расчетливости до уязвимости. Хотя сценарий скорее работает на то, чтобы удивить, а не чтобы объяснить, почему зрителю должно быть не все равно, — скрасить ваш уикенд ему это не помешает.

Мирон Малафай, редактор направления «Диджитал»

Фильм «История одного назначения»

История о столкновении благих намерений с государственной машиной, снятая по эпизоду из жизни Льва Толстого. Сценарий, написанный в соавторстве с толстоведом Павлом Басинским, опирается на структуру купринского «Поединка». Молодой поручик Григорий Колокольцев, разделяющий либеральные взгляды, отправляется служить в пехотный полк под Ясной Поляной и пытается взаимодействовать с подчиненными на основе принципов гуманизма. Однако такой подход заканчивается трагедией, одним из героев которой стал полковой писарь. Последнего вышестоящие чины вынуждают подделывать отчетность, что замечает капитан Казимир Яцевич, поляк, понявший «правила игры», пожалуй, лучше остальных. Толстой, не имея юридического образования, берется защищать писаря на военном суде.

История о пределе действенности личной убежденности внутри институции, которая убеждениями не интересуется. Отдельного внимания заслуживает линия Софьи Андреевны, супруги Толстого, не разделявшей его любви к народу. Картина, которая точно заставит задуматься о судьбах родины…

Ольга Королева, коммерческий редактор

Федор Достоевский, «Белые ночи» (1848)

Услышав фамилию Достоевский, читатель обычно ожидает мрачных петербургских подвалов, лихорадочных монологов и тяжелых экзистенциальных кризисов. Но это — совсем другой Достоевский.

Это история о четырех петербургских ночах, когда город не спит, а небо кажется перламутровым. Безымянный герой (рассказчик или мечтатель) знает наизусть каждый камень на набережных. Случайная встреча на берегу канала с плачущей девушкой Настенькой переворачивает все. За четыре ночи они проживают целую жизнь: от исповедей и надежд до хрупкого, почти невозможного счастья.

«Белые ночи» — это книга-настроение. Она читается на одном дыхании за один вечер, но послевкусие остается надолго. Это напоминание о том, что даже мимолетное тепло другой души способно осветить самые темные углы одиночества.

Анна Рукавишникова, редактор направления «Медиа»

Шарлотта Бронте, «Джейн Эйр»

«Джейн Эйр» — история о девушке, верной своим принципам. Джейн проходит путь от одинокой сироты, терпящей жестокость в приюте, до женщины, которая строит себя сама. Она не ищет богатства и не пытается найти утешение в любви, но обретает внутреннюю опору в самой себе. Роман написан в готическом стиле: мрачный особняк Торнфилд, тайны прошлого, мистер Рочестер с его демонами. Но главное здесь — не атмосфера, а голос самой Джейн: честный, колкий и бескомпромиссный.

Даже спустя много лет после публикации книга содержит мысли, актуальные по сей день. Например, главная героиня говорит вещи, которые и сейчас звучат неудобно. Это не просто классический любовный роман, а история о том, как оставаться собой, когда весь мир говорит тебе, что ты должна быть другой.

Подойдет тем, кто считает, что классика — это скучно. «Джейн Эйр» — это книга-диалог. Прежде всего самим с собой.

Олег Кирин, редактор направления «Креатив»

Akylas — Press Start

Есть три дня в году, которые я жду как праздник, — это песенный конкурс «Евровидение». Для меня это никогда не было «сборищем фриков», как любят говорить его критики. Конкурс остается доступным местом, где можно случайно открыть артиста, которого потом будешь слушать. Победа здесь вообще ничего не гарантирует, почти всегда самое интересное оказывается гораздо ниже в турнирной таблице.

В этом году таким открытием для меня стал Акилас. Он занял лишь десятое место, но у него есть все, чтобы задержаться в плейлистах: узнаваемый стиль, харизма и хуковые песни, и неважно, что я не понимаю ни слова по-гречески. К тому же он действительно хорошо поет вживую — для «Евровидения» это точно не самая важная вещь.

Press Start — это альбом про любовь, самореализацию и о том, как быть взрослым не взрослея. Эстетика восьмибитных игр и ретрогейминга давно стала частью поп-музыки, но Акилас использует ее без ощущения вторичности. Его музыка звучит легко, намеренно наивно и дурашливо — очень по-зумерски, без желания казаться «серьезнее», чем она есть. За этим скрывается и довольно симпатичный образ новой маскулинности: не героя-завоевателя, а обычного человека, который не боится говорить о чувствах, сомнениях и уязвимости.

Альбом не растворяется в универсальном электропопе. Почти в каждой песне слышны традиционные греческие инструменты и средиземноморские интонации, которые аккуратно вплетены в электронные семплы и выверенные поп-структуры. Благодаря этому Press Start одновременно ощущается современным и очень локальным.

Дарья Тимохина, SMM-специалист

«Грация» в летнем кинотеатре

Идеальнее места для летних свиданий не придумать — кинотеатр на открытом воздухе. Звук отличный, а рядом фудкорт и парк «Музеон» со скульптурами — гулять до или после сеанса сплошное удовольствие.

Сам фильм — это отдельная эстетика и наслаждение. «Грация» режиссера Паоло Соррентино с Тони Сервилло в главной роли — глубокое, мудрое и невероятно красивое кино о ценности жизни и о любви, которая когда-то определила судьбу, а теперь может изменить ее вновь. И особенно важной кажется мысль о милосердии и благородстве, которых многим сейчас так не хватает.

Рекомендую всем, кто хочет совместить эстетическое удовольствие от кино с очень комфортным и романтичным летним вечером.