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02.08.2026 в 10:35

Россияне смогут покупать билеты на транспорт по биометрии

Такая возможность появится с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года жители России смогут оформлять и приобретать билеты с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Речь идет о дополнительном способе идентификации для пассажиров, а не об обязательном порядке. Об этом РИА Новости рассказала член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Возможность покупки билетов на транспорт с помощью биометрии закрепят в правилах перевозок. Это позволит ускорить оформление билетов для пассажиров, которые пользуются транспортом при поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, а также для семей с детьми и организованных коллективов.

При этом, по словам Доросевой, важно сохранить альтернативу биометрии при приобретении билетов. Кроме того, россияне должны четко понимать, где используется Единая биометрическая система и как отказаться от биометрии.

Транспорт биометрия
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