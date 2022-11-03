FT: рекламодатели приостанавливают размещения в Twitter

Производитель косметики L'Oréal временно прекратил рекламную кампанию в Twitter. Такое решение связано с опасениями в связи с изменениями в политике модерации соцсети, сообщает The Financial Times.

По данным издания, французская компания не первой решила приостановить финансирование рекламы на фоне смены владельца соцсети. Таким образом поступили и другие рекламодатели, в их числе — General Motors. Это подтвердили изданию руководители нескольких крупнейших рекламных групп.

Рекламодатели опасаются, что на фоне анонсируемых изменений в модерации контента реклама их брендов может появиться в токсичном и другом ненадлежащем контексте. В настоящее время все они в частном порядке пересматривают, а в некоторых случаях и ограничивают размещения.

В соцсети, в свою очередь, заверили, что политика модерации осталась прежней и Twitter «остался гостеприимным для всех».

Reuters сообщает, что в самой L'Oréal опровергли приостановку рекламных размещений.

Большую часть доходов Twitter получает от рекламы. Продажи рекламы составили более 90% выручки Twitter во втором квартале. За 2021 год выручка соцсети составила $5 млрд.

На прошлой неделе Маск заявил, что хочет, чтобы Twitter стал «самой уважаемой рекламной платформой в мире». 3 ноября он запустил в своем аккаунте опрос о том, что должны поддерживать рекламодатели в Twitter — свободу слова или политкорректность. Большинство участников опроса выбирают свободу слова.

Как отмечал Wall Street Journal, рекламодатели Twitter обеспокоены и планами Маска восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Глава отдела партнёрских отношений в GroupM Кили Тейлор, заявила, что возвращение Трампа на площадку станет для некоторых брендов «красной чертой».



Напомним, в конце октября Илон Маск приобрёл соцсеть. Ранее он заявлял, что хочет создать площадку, на которой присутствует свобода слова. Он намерен отменить некоторые ограничения в распространении контента. Среди других нововведений, анонсированных Маском, — плата размером $8 в месяц за синюю галочку, которой помечают верифицированные аккаунты.