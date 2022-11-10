АКАР Урал: стоимость нейминга в регионах начинается от 80 тыс рублей

Стоимость нейминга в регионах начинается от 80 тыс рублей, а создание логотипа — от 89 тысяч руб. К таким выводам пришли в уральском представительстве Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) по данным исследования стоимости креативных услуг в регионах. Сбор и обработку данных провели эксперты Исследовательского центра АКАР.

Методалогия В исследовании приняли участие 37 агентств из 15 российских городов без участия компаний из Москвы и Санкт-Петербурга. Опрос проводился методом интернет-анкетирования (CAWI) с использованием ПО Alchemer с апреля по август 2022 года. Результаты исследования дают представление о порядке стоимости 12 базовых креативных услуг, сроках их разработки, а также о количестве презентуемых клиенту вариантов идей и доработок.

Василий Рубан, председатель рабочей группы «Исследования стоимости креативных услуг в регионах РФ», директор рекламного агентства «Штольцман и Кац»: Исследование — значимый шаг на пути структуризации российского рынка и важный ориентир для рекламодателей и агентств. Итоговые данные упростят работу с коммерческими предложениями, позволят обосновать конкурентную цену и перечень услуг. Важно понимать, что по регионам такие данные никогда не собирались, а в Москве другие цены и своя специфика рынка. И мы это увидели в итоговом отчете.

Самой дорогостоящей услугой региональных агентств стала разработка тактической рекламной кампании с адаптацией на два формата, ee средняя цена составила 453,5 тыс руб., на втором месте — позиционирование. Средняя стоимость разработки позиционирования и креативной платформы бренда — 453 тыс руб., при этом минимальная цена отличается от максимальной почти в четыре раза — 247 тыс руб. и 979 тыс руб. соответственно.

Как поясняет Василий Рубан, на разброс цен влияет множество факторов, включая цели и географию деятельности заказчика. Очевидно, что сложность и объем работ по созданию позиционирования для крупного федерального бренда значительно выше, чем при позиционировании локальных брендов и местных компаний, продвигающих свои услуги в одном городе или регионе.

Агентства в регионах чаще предлагают заказчикам три варианта креативной идеи — так ответили 72% участников исследования, 17% готовят в среднем по две идеи и 11% предлагают только одну.

Что касается доработки, идеи для проектов вне тендера чаще проходят две итерации.

Обращаясь в агентство за разработкой креативного продукта, клиенты локальных агентств могут получить результат в срок от 1 до 5 недель. 28% агентств отметили, что на разработку потребуется 3−4 недели, 22% респондентов указали срок 2 недели, и 5,5% — 1 неделю. При этом в каждом шестом агентстве отметили, что на выполнение работы им потребуется до пяти недель.

В исследование вошел глоссарий, подробно описывающий перечень работ, которые включает каждая из 12 креативных услуг.