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07.07.2026 в 11:30

Skibidi Toilet стал предметом авторского спора

Вокруг вирусной YouTube-анимации разгорелся конфликт

Вирусный сериал Skibidi Toilet, набравший более 20 млрд просмотров на YouTube, оказался в центре судебного спора. Конфликт разгорелся между американской медиакомпанией Invisible Narratives, развивающей франшизу совместно с ее создателем Алексеем Герасимовым (DaFuq!?Boom), и компанией Next Level Apps Technology, которая претендовала на права на бренд и его персонажей.

Invisible Narratives обвинила оппонента в незаконной регистрации товарных знаков и авторских прав, а также в попытках заблокировать оригинальный YouTube-канал через систему жалоб. После длительного разбирательства стороны урегулировали спор: Next Level Apps Technology отказалась от своих претензий на франшизу.

Проект появился в 2023 году как короткая анимация, созданная с помощью Source Filmmaker на основе игровых ресурсов Half-Life 2 и Team Fortress 2. Неожиданный успех ролика превратил его в полноценный веб-сериал о противостоянии поющих унитазов и человекоподобных существ с телевизорами и камерами вместо голов.

Эксперты отмечают, что история Skibidi Toilet стала одним из примеров того, как вирусный интернет-контент сталкивается с коммерческими интересами крупных компаний. Подобные споры могут повлиять на подход к защите авторских прав на цифровые проекты, выросшие из интернет-мемов, отмечают они.

Юлия Топольская
Skibidi Toilet
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