Почему брендам стоит инвестировать в метавселенные: тренды брендированных миров в Roblox

За время работы VOVA family (входит в JAMI LUP), мы реализовали десятки интеграций брендов в Roblox. Артем Козловский, CPO VOVA family, проанализировал ключевые тренды 2025 года, которые помогут компаниям развить свое присутствие в метавселенных и выстроить долгосрочную стратегию в виртуальном пространстве, и рассказал об этом Sostav.

Метавселенные больше не будущее — они настоящее

Александр Кадыкеев, CEO VOVA family (входит в JAMI LUP): Метавселенные в 2025 году — это не просто площадки для игр, а медиа-экосистемы, в которых пользователи проводят время, создают контент, взаимодействуют друг с другом и с брендами. Вовлечение через метавселенные работает лучше, чем традиционная реклама, потому что здесь аудитория не просто видит бренд, а взаимодействует с ним в игровом процессе.

Тренд № 1: Roblox — доминирующая платформа для брендированных миров

Сегодня Roblox — это платформа для брендированных виртуальных миров. Ее аудитория превышает 300 млн активных пользователей в месяц, а к концу 2025 года, по прогнозам аналитиков, может достичь 500 млн.

Почему бренды выбирают Roblox?

Большая и вовлеченная аудитория — молодые пользователи проводят в Roblox более 2,5 часов в день.

Низкий порог входа — бренды могут создавать как полноценные игровые миры, так и интеграции в уже существующие проекты.

Гибкие маркетинговые возможности — от UGC-механик до фиджитал-активаций.

Мэтью Болл, CEO Epyllion и автор книги «Метавселенная», отметил, что аудитория Roblox в два или более раз превышает аудиторию Steam, PlayStation или Xbox. Roblox уже сейчас формирует новые стандарты для пользовательского контента и UGC-экосистем. Это не просто игровая площадка, а возможность для брендов выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией.

Тренд № 2: Жанры, которые будут популярны в 2025 году

Брендированные проекты в Roblox напрямую зависят от выбора правильного жанра и игрового формата. В 2025 году наиболее востребованными направлениями будут:

Аниме-игры (Blox Fruits, Jujutsu Infinite) — франшизы продолжают завоевывать платформу. Игры по аниме-сериалам собирают миллионы активных пользователей, а комьюнити вокруг них само продвигает контент через фанатские ролики и стримы.

Стратегии и выживание — жанры, основанные на социальном взаимодействии и совместной игре, создают глубокую вовлеченность. В Roblox по-прежнему популярны проекты в стиле «Игры в кальмара», где пользователи соревнуются друг с другом.

Ролевые игры (RP) — такие проекты, как Brookhaven и Adopt Me, продолжают удерживать огромное количество игроков. Они предлагают максимальную свободу действий и возможность самовыражения.

Шутеры и экшен — FPS-игры в Roblox развиваются за счет улучшенной физики и более качественных механик. В 2025 году можно ожидать всплеска интереса к Battle Royale, Search & Destroy и соревновательным PvP-играм.

Тренд № 3: Интеграции в уже популярные миры

Для многих брендов интеграции в существующие миры — отличный вариант сделать первый шаг в сторону использования метавселенных. Это дает им возможность мгновенно получить доступ к готовой аудитории без необходимости строить комьюнити с нуля. Снизить затраты на разработку и продвижение, так как нет необходимости создавать сложные механики. Получить органический трафик — пользователи сами взаимодействуют с контентом, не воспринимая его как рекламу.

Пример — интеграция персонажей мультсериала «Ну, погоди!» в миры Roblox. Благодаря этому узнаваемость бренда выросла среди новой аудитории, а пользователи с удовольствием включались в игровой процесс, связанный с франшизой.

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Интеграции в существующие миры позволяют брендам быстро протестировать гипотезы и оценить отклик аудитории без значительных затрат.

Тренд № 4: Постоянные обновления брендированных миров

Запуск виртуального мира — это не финальная точка, а только начало работы. Бренды, которые хотят удерживать аудиторию и сохранять высокий уровень вовлеченности, должны регулярно обновлять контент. Вариантов много:

мини-игры, события и сезонные обновления — поддерживают интерес и мотивируют пользователей возвращаться;

постоянное добавление новых предметов и кастомизации — позволяет удерживать игроков в мире дольше;

интеграция комьюнити в процесс обновлений — пользователи могут предлагать идеи, голосовать за изменения, что создает ощущение вовлеченности и инклюзивности.

Например, в нашем проекте «Простоквашино» в Roblox мы регулярно добавляли новых персонажей, миссии и события, что увеличило среднее время пребывания пользователей на 30%. Систематические обновления позволяют поддерживать высокий уровень вовлеченности и превращают виртуальный мир в полноценный бренд-актив.

Тренд № 5: Roblox как медиаплатформа

Сегодня Roblox — это не просто игровая платформа, а полноценная медиаплатформа, на которой бренды могут вести долгосрочные маркетинговые кампании. Игровой мир в Roblox больше не является только средством развлечения — он становится пространством, в котором пользователи взаимодействуют с брендом ежедневно.

Как это работает?

Бренды создают в Roblox полноценные игровые вселенные, где они могут вести свою маркетинговую деятельность не просто через рекламу, а через интерактивные механики. Пользователи охотнее взаимодействуют с брендами, если им предоставляют интересный геймплей, возможность зарабатывать уникальные предметы и участвовать в событиях.

Так, проект Vans World стал не просто рекламной кампанией, а виртуальной экосистемой, в которой пользователи могут кататься на скейтбордах, выполнять трюки, зарабатывать очки и покупать виртуальные предметы бренда. С момента запуска мир посетили более 100 млн игроков.

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Roblox — это новая форма медиа, где игроки становятся активными участниками брендов, а не просто зрителями.

Тренд № 6: Перекрестный трафик и портализация миров

Переход от одиночных игр к взаимосвязанным вселенным

Раньше бренды создавали отдельные игровые миры, но сейчас тренд сместился к созданию сетей взаимосвязанных игр, где пользователи могут плавно перемещаться между разными проектами. В этом помогает система порталов, позволяющая игрокам переходить из одного мира в другой, создавая единое игровое пространство бренда.

Почему это важно?

Повышает вовлеченность пользователей — игроки дольше остаются в экосистеме бренда.

Упрощает повторное взаимодействие — вместо выхода из одной игры и поиска другой, пользователи мгновенно переходят в связанный мир.

Позволяет использовать разные игровые механики — бренд может предлагать разные виды взаимодействия в разных мирах.

Например, мы внедрили кросс-переходы между нашими проектами, что увеличило retention пользователей на 35%. Это позволило повысить лояльность аудитории и вовлечь их в долгосрочное взаимодействие с брендом.

Тренд № 7: Проактивный кринж, мем-культура и контент, создаваемый комьюнити

Сообщество формирует тренды

Успешные проекты в Roblox активно используют вирусные механики и включают в себя мем-культуру. Это позволяет привлекать новых пользователей за счет органического распространения контента.

Как работает проактивный кринж?

Интеграция актуальных мемов и трендов — пользователи охотно взаимодействуют с контентом, если он отсылает к известным им явлениям.

Создание UGC (контента, созданного пользователями) — когда игроки могут создавать и делиться контентом, вовлеченность растет многократно.

Использование TikTok, YouTube и Twitch — блогеры делают контент, связанный с игрой, создавая естественный охват аудитории.

Например, игра Skibidi Toilet в Roblox, основанная на популярном меме, набрала миллионы игроков всего за несколько недель, а контент по ней распространился в TikTok и YouTube, создав огромный органический охват. Игры, основанные на мемах, быстро становятся популярными, а бренды, которые умеют адаптироваться к таким трендам, получают колоссальное вовлечение.

Тренд № 8: Фиджитал — соединение реального и цифрового

Что такое фиджитал?

Фиджитал (phygital) — это интеграция физического и цифрового мира, когда пользователи получают реальные бонусы за активность в виртуальном пространстве.

Как это работает?

Игра в Roblox — бонус в реальном мире: пользователи выполняют задания, получают очки и могут обменять их на реальные товары или скидки.

Физическая покупка — эксклюзив в игре: покупая товар в реальном магазине, пользователь получает код на эксклюзивный предмет в Roblox.

Офлайн-мероприятия, связанные с игровыми мирами.

Так, в нашем проекте Rostic’s «Вкусная игра» пользователи зарабатывали очки, поедая виртуальные блюда, а затем могли обменять их на реальные награды и промокоды в приложении Rostic’s. Это повысило посещаемость ресторанов сети и дало значительный PR-эффект.

Тренд № 9: Контент-экосистемы и многоканальный маркетинг

Почему важно выходить за пределы одной платформы?

Брендированные миры в Roblox дают наилучшие результаты, если поддерживаются внешними каналами: YouTube, TikTok, стримами на Twitch и классическими медиа.

Как это работает?

YouTube и TikTok-блогеры создают обзоры и летсплеи, привлекая новую аудиторию.

Взаимодействие с известными стримерами повышает интерес к игре и увеличивает retention.

Поддержка в социальных сетях и рекламных кампаниях помогает создать единый контент-нарратив, который сопровождает пользователя на всех платформах.

Наш проект «Простоквашино» в Roblox получил 1,5 млн+ органических просмотров благодаря летсплеям и обзорам стримеров, что дало огромный прирост игроков.

Юлия Долгова, CEO JAMI LUP: Каждый тип контента в экосистеме пушит другой и позволяет охватить намного большую аудиторию с разными интересами и предпочтениями. Именно такие кейсы очень хороши для премий из-за своей комплексности и эффективности.

Тренд № 10: Аналитика и персонализация

Почему это важно?

Современные инструменты аналитики позволяют понимать, как пользователи взаимодействуют с контентом и адаптировать игровой процесс под их интересы. Персонализированные механики вовлекают пользователей гораздо глубже, чем универсальные решения.

Что это дает брендам?

Анализ поведения пользователей — отслеживание данных по времени сеансов, уровням вовлеченности, точкам выхода.

Персонализация внутриигрового контента — динамическое изменение миссий, квестов и механик в зависимости от предпочтений игрока.

Тестирование гипотез и быстрая адаптация контента — возможность оперативно корректировать стратегии продвижения.

Александр Кадыкеев, CEO VOVA family (входит в JAMI LUP): Мы анализировали поведение игроков в одном из наших миров и обнаружили, что пользователи чаще задерживаются в тех зонах, где есть интерактивные элементы. Внедрение дополнительных механик в этих зонах увеличило среднюю сессию на 40%.

Заключение

2025 год станет ключевым для брендов, которые хотят использовать метавселенные для взаимодействия с аудиторией. Roblox предоставляет огромные возможности для маркетинга, контент-монетизации и создания цифровых активов.

Мы в VOVA family (входит в JAMI LUP) готовы помочь брендам адаптироваться к новым цифровым реалиям и создать проекты, которые будут работать не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.