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21.08.2023 в 15:54

«Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили «кабачкошеринг»

Таким образом бренд поддержал культуру фудшеринга

«ВкусВилл» решил ответить на извечный вопрос в разгар августа «Что делать с кабачками» и устроил «кабачкошеринг». В коллаборации с «Ситидрайв» бренды вывели на линию семь автомобилей в специальной оклейке. В багажнике машины — деревянный бокс. Все желающие могут положить в него кабачки, а те, кому они нужнее — забрать себе полезный овощ. Также в боксах можно найти подарки от «ВкусВилла» — банки с кабачковой икрой. Техники сервиса проконтролируют, чтобы в боксы попадали только свежие овощи.

Проект реализован при помощи фудшеринговых проектов «Еда дома», «Банк еды Русь» и АНО «Фудшеринг».

«Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили «кабачкошеринг» «Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили «кабачкошеринг» «Ситидрайв» и «ВкусВилл» запустили «кабачкошеринг»

Бренды также запустили онлайн-игру, в которой пользователю предстоит ловить кабачки с помощью багажника автомобиля. После успешного сбора урожая игрок получит промокоды от двух брендов и памятку, что делать с реальными кабачками. Например, устроить кабачковый пир с закусками, основными блюдами и десертами из кабачков по рецептам от «ВкусВилла» или пристроить их через фудшеринговый сервис «Еда дома» и специализированные группы в соцсетях.

ВкусВилл Ситидрайв
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