«Сингента» объяснила иск к Мошковичу на 1 млрд рублей

Агрохимическая компания «Сингента» подала гражданский иск на сумму более 999 млн руб. к основателю группы «Русагро» Вадиму Мошковичу. Он связан с долгом по договору поставки, заключенному в 2016 году с одной из структур холдинга «Солнечные продукты». Продукция по контракту была отгружена, однако оплата не поступила. После приобретения долгов холдинга у Россельхозбанка, «Русагро» инициировала банкротство структур-должников, оставив «Сингенту» без возможности взыскать средства. Об этом сообщает РБК.

О подаче иска стало известно 23 апреля на заседании Мосгорсуда в рамках уголовного дела о хищениях, фигурантом которого выступает Вадим Мошкович. Представитель «Сингенты» заявил, что действия бизнесмена нанесли компании ущерб, равный сумме иска. Помимо основного долга, в иск включена неустойка в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

«Русагро», ставший залоговым кредитором после выкупа долгов «Солнечных продуктов», позднее переоформил один из ключевых активов поручителя — АО «Аткарский МЭЗ» — на аффилированную структуру. По мнению «Сингенты», это лишило компанию возможности возместить ущерб. В иске также фигурируют экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов и «иным причастным, но неустановленным лицам».

Дело о мошенничестве в особо крупном размере против Мошковича и Басова возбуждено по инициативе Владислава Бурова — основателя «Солнечных продуктов». По версии следствия, Мошкович и Басов при покупке холдинга убедили Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которых не последовало. Ущерб составил больше 30 млрд руб.