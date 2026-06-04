Silver Mercury 2026 превратил церемонию в банк талантов

В пятницу, 29 мая, в московском ДК «Серп и Молот» прошла церемония награждения Silver Mercury 2026 — одной из ключевых премий в сфере маркетинговых коммуникаций. Событие объединило 2327 гостей, 181 номинацию и 12 тематических блоков. Ведущими стали Ксения Собчак, Артемий Лебедев и Оксана Самойлова. Джиган выступил на закрытии церемонии в качестве секретного гостя.

Главной идеей церемонии организаторы назвали тезис «Таланты должны хорошо зарабатывать». Через него Silver Mercury подчеркнул: талант и его признание сегодня напрямую влияют на карьерный рост специалиста, стоимость экспертизы, развитие бренда и креативной экономики в целом. Профессиональные премии помогают верифицировать этот талант, отмечая лучших наградами и медийностью.

Стилистика церемонии строилась вокруг образов денежных купюр, банковского хранилища и китча. Также использовались гиперформы и броские детали.

Михаил Симонов, президент Silver Mercury: Для нас важно, чтобы Silver Mercury оставался точкой роста для индустрии. Мы хотим показать, что талант в маркетинге и коммуникациях имеет реальную ценность: он помогает брендам расти, двигает рынок вперед и должен конвертироваться в признание, карьерные возможности и достойный доход.

Организатором церемонии награждения выступило агентство BALAGAN . Команда взяла на себя разработку событийной концепции, режиссуру и оформление пространства, партнерские интеграции и создание единого пользовательского опыта на площадке. Одним из ключевых решений стало переосмысление формата премии: вместо растянутой на четыре дня программы BALAGAN собрал событие в рамках одного насыщенного вечера, сохранив масштаб и динамику.

Кульминацией вечера стало открытие главного зала хранилища, где вручались золотые награды и гран-при. После открытия сейфовой двери в зале состоялся перформанс команды ВИА МУЖЧИНЫ, исполнившей попурри из известных песен о деньгах. После этого на сцену вышла Ксения Собчак и вместе с президентом Silver Mercury Михаилом Симоновым открыла церемонию. Рекламодателем года стал бренд «Т-Банк», а агентством года признали «С-Маркетинг». Режиссером события выступила Тамара Липартия.

Концепция мероприятия раскрывалась в деталях: на входе гостей встречал «Гелик», заваленный деньгами. Основными фотозонами стали дверь хранилища, секьюрити-зона и кровать из купюр специально разработанной для события валюты. Дополнительно была создана зона с предсказаниями «Депозит судьбы». В роли аналитиков выступали таролог, хиромант и гадалка, которые давали гостям персональные прогнозы на будущее индустрии. А в зоне «Сведение талантов» можно было пройти персональное обучение диджеингу от школы UPPERCUTS.

Для реализации концепции агентство BALAGAN привлекло партнеров и профильных специалистов. За сценографию и световое оформление отвечала команда OOPS TEAM, за декор — DECORBURO.

Константин Абрамов, сооснователь BALAGAN: Для BALAGAN этот проект стал возможностью внести вклад в развитие индустрии и показать, как агентский подход может менять привычный формат мероприятия. Особенно ценно, что команда Silver Mercury доверилась этому эксперименту и была готова к обновлениям. Мы доказали, что когда агентство приходит в проект со своим взглядом, оно может усилить событие. Большое спасибо команде Silver Mercury за доверие.

Команда BALAGAN также разработала интерактивные механики для партнеров. Например, на площадке работал постамат СДЭК: гости получали скретч-карты, а счастливчики могли открыть ячейку и забрать подарок. Отдельной частью программы стало медийное сопровождение в формате live-новостей от партнера «Дзен». На экранах появлялись «Дзен Новости» — бегущая строка с победителями, событиями вечера, инсайтами индустрии, интервью, мемами и самоироничными комментариями о креативной сфере. Ведущим новостей стал продюсер и режиссер Фёдор Елютин, известный по проекту «Импресарио».

Для гостей, предпочитавших более камерную атмосферу, работала лаунж-зона от бистро SUBSTANCE, где можно было поиграть в бильярд, послушать винил и попробовать авторские коктейли.

Партнерами премии также выступили «VK Видео», «Аскона», АСГ, журнал «Москвичка», «СберМаркетинг», сервис аналитики LiveDune и другие компании.

Алина Дорохина, директор по развитию Silver Mercury: Сегодня рекламная индустрия развивается не только за счет конкуренции, но и за счет сильных партнерств. Silver Mercury объединяет на одной площадке агентства, бренды, медиахолдинги, технологические компании и лидеров рынка, создавая среду для диалога, новых знакомств и совместных проектов. Именно такие объединения формируют будущее креативной экономики и становятся точкой роста для всей индустрии.

Отдельным вызовом для рекламной индустрии стал дресс-код церемонии — luxury grunge: total black, кожа, сетка, шелк, бархат, массивные украшения и немного messy-эстетики в макияже и прическах. Такой визуальный код поддержал общую идею обновления премии. Дресс-код появился из простой идеи: не перегружать гостей сложными правилами, но задать вечеру визуальную планку. За основу взяли черный цвет. А чтобы образы не выглядели слишком строго, добавили гранжевую интонацию: фактуры, небрежность, провокацию и яркие аксессуары.