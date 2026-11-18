Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении административных штрафов по 29 статьям КоАП РФ. В частности, для юридических лиц штраф за производство и распространение экстремистских материалов может вырасти со 100 тыс. — 1 млн руб. до 800 тыс. — 2 млн руб., а для граждан — с 1−3 тыс. руб. до 50−100 тыс. руб. Об этом сообщают «Ведомости».

Инициатива также предусматривает повышение штрафов за нарушение правил проведения публичных мероприятий, продажу алкоголя несовершеннолетним, курение в запрещенных местах и мелкое хулиганство.

По оценке замминистра финансов Алексея Липаева, повышение штрафов может приносить бюджетной системе около 5 млрд руб. в год. Из них примерно 3 млрд руб. поступят в федеральный бюджет, еще 2,2 млрд — в региональные. В Минфине пояснили, что расчеты основаны на статистике применения действующих норм МВД и МЧС.

Представители оппозиционных фракций раскритиковали подход к рассмотрению инициативы единым пакетом. В частности, депутаты от «Новых людей» предложили обсуждать повышение санкций по каждой статье отдельно. В КПРФ также обратили внимание на необходимость учитывать региональные условия и статистику правонарушений.

В Минфине и Госдуме заявляют, что главная цель законопроекта — не пополнение бюджета, а усиление профилактического эффекта наказаний. По мнению опрошенных юристов, многие административные штрафы не пересматривались с 2007−2013 годов и за это время обесценились из-за инфляции.

Ранее Еврокомиссия предложила штрафовать онлайн-компании за привлечение пользователей.