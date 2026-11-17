Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие увеличение штрафов за преступления экономической направленности. В частности, максимальный штраф за незаконную предпринимательскую деятельность при причинении крупного ущерба вырастет с 300 тыс. до 1,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Кроме того, штраф за мошенничество в бизнесе, повлекшее значительный ущерб, увеличится с 300 тыс. до 500 тыс. руб. За осуществление банковской деятельности без регистрации или специального разрешения, если оно причинило крупный ущерб, санкция составит от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

Штраф за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере составит до 1 млн руб. До 1 млн руб. также вырастут штрафы за незаконное использование объектов авторского права и оборот контрафактных экземпляров произведений в крупном размере.

Административные штрафы тоже вырастут

Помимо этого, Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение в среднем примерно в два раза нижних и верхних пределов административных штрафов по 29 статьям КоАП. Изменения затронут физических, должностных и юридических лиц.

В частности, планируется повысить штрафы за нарушение запрета на курение и использование никотинсодержащей продукции в запрещенных местах, нарушение правил продажи алкоголя, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения, производство и распространение экстремистских материалов. Также предусматривается введение новых составов за повторные правонарушения.

По оценке заместителя министра финансов Алексея Липаева, изменение административных санкций может принести бюджетной системе около 5 млрд руб. в год. Расчеты основаны на статистике применения действующих норм с учетом предлагаемых размеров штрафов.