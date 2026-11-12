Еврокомиссия предложила штрафовать онлайн-компании за привлечение пользователей

Европейская комиссия представила проект Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA). Документ предусматривает усиление защиты потребителей в интернете. За нарушения компании могут столкнуться со штрафами до 6% от годового глобального оборота, сообщает Reuters.

Законопроект направлен против так называемых «темных паттернов» — элементов интерфейса, которые подталкивают пользователей к покупкам или мешают отказаться от услуг. Также предлагается ограничить игровые механики с оплатой за продвижение или победу, которые могут провоцировать чрезмерные траты, особенно среди детей.

Отдельные положения касаются персонализированной рекламы для несовершеннолетних, динамического ценообразования и навязанных подписок. Компании должны будут предоставить пользователям возможность отключать функции цифровых продуктов, способные вызывать привыкание. Инфлюендеров обяжут прозрачнее обозначать коммерческий контент.

Параллельно Еврокомиссия предлагает пересмотреть Регламент о сотрудничестве в области защиты прав потребителей. Изменения позволят ведомству расследовать крупные дела, затрагивающие несколько стран ЕС, и налагать штрафы до 6% от годовой глобальной выручки компании.

Инициатива пока должна пройти согласование со странами Евросоюза и Европейским парламентом. Против проекта выступила бизнес-ассоциация BusinessEurope, отмечая, что новые нормы могут привести к дублированию требований и дополнительным обязательствам для компаний, а также подорвать правовую определенность.

Параллельно в ЕС рассматривают еще одну инициативу — проект закона KIDS Act, предусматривающий дифференцированные возрастные ограничения.