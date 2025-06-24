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18+
24.06.2025 в 14:15

Штрафы за нарушение размещения рекламы в интернете превысили 13 млн рублей

Большинство штрафов — за отсутствие токена

Сумма штрафов, выписанных Роскомнадзором за нарушение правил интернет-рекламы по итогам первых пяти месяцев 2025 года, выросла до 13,08 млн руб. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Чаще всего предписания об административных правонарушениях выписывались из-за отсутствия так называемого токена, который необходимо присваивать рекламному сообщению. В период с января по май ведомство вынесло 187 постановлений на 11,5 млн руб. за такое нарушение. Это почти 88% от всех выписных штрафов.

За аналогичный период 2024 года ведомство вынесло 96 постановлений, а общая сумма штрафов достигла 4,9 млн рублей.

В самом ведомстве объяснили рост штрафов развитием правоприменительной практики и совершенствованием инструментов контроля. Однако участники рынка связывают повышенный интерес регулятора со вступлением в силу закона, согласно которому необходимо уплачивать сбор в 3% дохода за распространение рекламы в интернете.

Согласно данным Роскомнадзора, в 2024 году рекламодатели передали в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) данные о размещениях на общую сумму 858,6 млрд руб., что на 35% выше показателя 2023 года.

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