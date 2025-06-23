Столица задает тон: на Москву пришлось более половины всех расходов на интернет-рекламу

Российский рынок интернет-рекламы по итогам 2024 года показал рост: по данным Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), совокупный объем рекламных бюджетов составил 858,6 млрд руб. За отчетный период в системе было зарегистрировано свыше 1,29 млн рекламодателей, которые разместили почти 3,5 млрд рекламных креативов. Такие данные представил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов на сессии ПМЭФ-2025, посвященной состоянию цифрового рекламного рынка. В ведомстве напомнили, что с учетом вступления в силу административной ответственности за нарушение правил маркировки интернет-рекламы с сентября 2023 года корректная оценка динамики возможна при сопоставлении показателей за аналогичные периоды, то есть — за четвертый квартал 2023-го и четвертый квартал 2024 года. При сравнении результатов выяснилось, что в октябре-декабре прошлого года число активных рекламных агентств в России сократилось на 13% год к году по сравнению с четвертым кварталом 2023-го — с 4 153 до 3 633.

В целом, согласно данным ЕРИР, в четвертом квартале 2024 года российский рынок интернет-рекламы продемонстрировал рост по ключевым показателям по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Общий объем рекламных бюджетов увеличился на 16% и составил 258,4 млрд руб. Число рекламодателей выросло на 5% — до 706,4 тыс., при этом средний рекламный бюджет увеличился на 10%, достигнув 365,8 тыс. руб. Количество зарегистрированных операторов рекламных систем и рекламораспространителей выросло на 19%. Также на 24% вырос объем размещенных рекламных креативов, достигнув почти 988 млн единиц.

Наиболее активными стали крупные рекламодатели, составившие всего 2,5% от общего числа, но обеспечившие 60,1% всех бюджетов. Средний рекламный бюджет компании в 2024 году составил 663,6 тыс. руб.

Треть всех рекламных бюджетов в интернете приходится на 96 крупнейших рекламодателей (суммарно около 290 млрд руб.), каждый из которых потратил более 3 млрд руб. При этом их количество составило всего 0,01% от общего числа рекламодателей в интернете.

Вместе с тем доля рекламодателей с годовыми бюджетами менее 20 млн руб. на каждого составляет 99,71% от общего числа всех рекламодателей в интернете. Но на них пришлось менее 29% рекламных бюджетов в интернете при среднем годовом размере бюджета на каждого рекламодателя в интернет-рекламе в 191,4 тыс. руб.

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСП) наращивает свое присутствие. Более 500 тыс. МСП-рекламодателей вложили в интернет-продвижение свыше 300 млрд руб. за 2024 год — это 35,7% от всех бюджетов и 39,7% от общего числа участников рынка. Но по отдельным регионам данные показатели варьируются в «весьма широких интервалах», а иногда доля малого и среднего предпринимательства превышает 90−95%, говорится в отчете ЕРИР.

Физические лица — самая многочисленная группа рекламодателей (более 725 тыс.), но их доля в общих расходах составила лишь около 4%.

Особое внимание в отчете уделяется территориальному распределению активности. Активнее всего вкладывают деньги в интернет-продвижение товаров и услуг рекламодатели из Москвы. На столицу приходится 57% всех рекламных расходов или почти 486 млрд руб. Далее следуют Санкт-Петербург (с долей 8,3% и бюджетом 71,2 млрд руб.) и Московская область (7%, 61,9 млрд руб.).

Структура затрат по индустриям показывает высокую концентрацию рекламных бюджетов в сферах финансов, IT и розничной торговли. Так, 10 крупнейших банков потратили в 2024 году на онлайн-рекламу почти 50 млрд руб., 10 компаний электронной торговли (без учета маркетплейсов) — 22,4 млрд руб., крупнейшие маркетплейсы — около 15 млрд, а топ-4 телеком-компаний — свыше 11 млрд руб.

Лидером по доле рекламных бюджетов в разрезе ОКВЭД стала группа «Оптовая и розничная торговля» (26,8%), за которой следуют «Информационные технологии» (18,1%) и «Финансы» (10,7%). На лидера пришлось почти 32% всех рекламодателей. Но при этом средний размер рекламного бюджета оказался весьма небольшим — чуть более 1,2 млн руб.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу запрет на рекламу на ресурсах, признанных экстремистскими и нежелательными в РФ, включая Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ). За нарушение грозят штрафы — до 500 тыс. руб. для юрлиц.

Ранее размещенные рекламные интеграции в запрещенных соцсетях также подпадут под действие закона. О необходимости удаления креативов из Instagram спросил у Логунова представитель АБА Петро Шекшеев. «Если креатив висит, значит, есть реклама. С 1 сентября это размещение будет считаться рекламой в запрещенной соцсети и будет караться», — ответил замглавы РКН.