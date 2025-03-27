Минцифры представило порядок расчета 3% отчислений за интернет- рекламу

Минцифры России предложило Порядок осуществления мониторинга за полнотой и своевременностью ‎уплаты 3% дохода за распространение рекламы в интернете. Согласно документу, эти отчисления должен уплачивать тот, кто заключил договор с рекламодателем. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для расчета отчислений будут учитываться доходы от распространения рекламы, которые предоставляются участниками рынка в Роскомнадзор. Уплата обязательных отчислений осуществляется рекламораспространителями, операторами рекламных систем, посредниками, агентами, заключившими договор с рекламодателем или договор с агентами, заключившими договор с рекламодателем или друг с другом, направленный на реализацию договора с рекламодателем.

Отчисления необходимо уплатить не позднее пятого числа третьего месяца после окончания квартала, в котором получен доход. Излишне уплаченные средства будут возвращены или зачтены в счет будущих платежей. В случае выявления нарушений в уплате отчислений, компания получит уведомление. В случае неуплаты плательщиком недоимки в течение 10 дней после получения уведомления, она будет взыскиваться в судебном порядке.

Ранее участники рынка высказали опасения, что сборы будут взиматься с каждого звена договорных цепочек. Они предлагали рассчитывать размер отчислений не от полных сумм, полученных распространителем рекламы от рекламодателя, а от разницы между этими суммами и расходами на выполнение контрактов.