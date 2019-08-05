Showfields превратил розничный магазин в сказочный театр

Известный в Нью-Йорке магазин Showfields, который является витриной в основном для онлайн-брендов, представил посетителям необычную программу под названием House of Showfields. Её эксклюзивность заключается в экспериментальной театральной экскурсии, которую магазин предлагает всем своим посетителям.

20-минутная экскурсия начинается из скрытой за книжным шкафом двери, которая ведёт в «сказочное подземелье». Там актеры проводят гостей через различные комнаты, где ненавязчиво рекламируют продукты различных брендов. Посетители могут протестировать представленные средства и сфотографироваться в необычной атмосфере.

Генеральный директор Showfields Таль Натанель в интервью RetailWire рассказал, что в комнатах посетители встретятся со множеством интригующих персонажей, таких как ученые, исследователи и художники. На протяжении всего тура клиентам предложено потрогать, понюхать, съесть и протестировать продукты. Например, актер в роли работника спа-центра опробует на посетителе продукт по уходу за кожей, а шеф-повар в кулинарии попросит помощи в мытье посуды новыми чистящими средствами. Экскурсия проводится бесплатно.

Таль Натанель, соучредитель и генеральный директор Showfields: Весь путь действительно веселый, в каждой его части вы встретите разных актеров, которые играют разных персонажей и проведут вас через определенные испытания, которые вместе имеют одно связное повествование. Цель состоит в том, чтобы пробудить ваши лучшие чувства и подарить вам незабываемые моменты и эмоции, позволить пообщаться с другими людьми, заключёнными с вами в этом пространстве. А кроме того, вы получите возможность испытать предлагаемый продукт в увлекательной игровой форме.

Многие покупатели уже посетили House of Showfields и делятся впечатлением об этом в соцсетях. Некоторые посетители так увлечены, что даже забывают делать фотографии. Эта площадка никого не оставляет равнодушными: «это чудеса ритейла», «последний раз я катался с горки в шесть лет», «придём сюда ещё 50 раз», «очень интересная задумка», — пишут они.