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05.08.2019 в 16:50

Showfields превратил розничный магазин в сказочный театр

Магазин предложил посетителям театрализованную экскурсию по различным брендовым пространствам

Известный в Нью-Йорке магазин Showfields, который является витриной в основном для онлайн-брендов, представил посетителям необычную программу под названием House of Showfields. Её эксклюзивность заключается в экспериментальной театральной экскурсии, которую магазин предлагает всем своим посетителям.

20-минутная экскурсия начинается из скрытой за книжным шкафом двери, которая ведёт в «сказочное подземелье». Там актеры проводят гостей через различные комнаты, где ненавязчиво рекламируют продукты различных брендов. Посетители могут протестировать представленные средства и сфотографироваться в необычной атмосфере.

Генеральный директор Showfields Таль Натанель в интервью RetailWire рассказал, что в комнатах посетители встретятся со множеством интригующих персонажей, таких как ученые, исследователи и художники. На протяжении всего тура клиентам предложено потрогать, понюхать, съесть и протестировать продукты. Например, актер в роли работника спа-центра опробует на посетителе продукт по уходу за кожей, а шеф-повар в кулинарии попросит помощи в мытье посуды новыми чистящими средствами. Экскурсия проводится бесплатно.

Таль Натанель, соучредитель и генеральный директор Showfields:

Весь путь действительно веселый, в каждой его части вы встретите разных актеров, которые играют разных персонажей и проведут вас через определенные испытания, которые вместе имеют одно связное повествование. Цель состоит в том, чтобы пробудить ваши лучшие чувства и подарить вам незабываемые моменты и эмоции, позволить пообщаться с другими людьми, заключёнными с вами в этом пространстве. А кроме того, вы получите возможность испытать предлагаемый продукт в увлекательной игровой форме.

Многие покупатели уже посетили House of Showfields и делятся впечатлением об этом в соцсетях. Некоторые посетители так увлечены, что даже забывают делать фотографии. Эта площадка никого не оставляет равнодушными: «это чудеса ритейла», «последний раз я катался с горки в шесть лет», «придём сюда ещё 50 раз», «очень интересная задумка», — пишут они.

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The future of retail isn't about being everything for everyone. "It's about someone walking into your space and having the feeling like you curated it just for them. When you do that correctly, when someone walks in and they feel seen, that's the magic of retail. @showfields . . . . The first floor of Showfields is currently devoted to wellness, in part due to the store's positioning in Noho near a slew of fitness and health. . . . . . #houseofshowfields. #artislife #artgram #artist #artlover #artsy #artnyc #nomofomo #fomofeed #goodvibesonly #newyork #nycpopup #popupnyc #nycexplorers #explorers #nyclife #thingstodo #nycplugged #nycgo #whatshouldwedo #nybucketlist #mustsee #popupmuseum #artworldnyc #seeyourcity #nydailynews #mysecretnyc #pinoyartist #fox5ny #newyorkcity

A post shared by NYC ART AND TRAVELER (@kenexplorer) on

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@fomonewyork is a great follow!! Knowing I am a mom he gave me a heads up to a @partify.planner event @showfields that was mistakenly posted on their site as public (but they still let me come with a friend, thank you! 🙏) There was pizza by @taliadinapoli , nails/hair by @glamsquad , and sweets by @jasmins_sweets. We got to tour the new #houseofshowfields and learn about #partify party planning services & go home with a nice #giftbag from their partners. @wanderingbearco @melissaanddougtoys @snailzapp @frank_bod . . #giftbagswag #taliadinapoli #melissaanddoug #freeinnyc #nycmomevents #showfieldsnyc #wanderingbearcoldbrew #frozenpizza #fattoanapoli #pizzanapoletana #bresaola #minitarts #freeinnyc #nycfree #partyplanningmom #nycmom #freenycevents #momsnightout #sohoretail #freemani #glamsquad #themostinterestingstoreintheworld #nycrooftop #experientialretail #fomonewyork #frankbody #glutenfreepizza #indoorslide

A post shared by 😎 (@lucatoni2013) on

Showfields
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