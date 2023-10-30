Производители шоколада в России начали уведомлять ритейлеров о росте цен на продукцию

Некоторые производители шоколада предупредили российские торговые сети о повышении цен на продукцию, рассказал «РИА Новости» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Какие именно компании поднимут стоимость, он не уточнил. По словам Караваева, уведомления находятся на рассмотрении у ритейлеров, но «о повсеместном и единовременном повышении розничных цен» на данную продукцию речи не идёт.

«Как и в других товарных категориях сети совместно с поставщиками обсуждают обоснованность каждого отдельного повышения и предпринимают совместные усилия, чтобы избежать резкого роста цен», — сказал Караваев.

Он подчеркнул, что шоколад пользуется особой популярностью у покупателей, а категория кондитерских изделий — одна из крупнейших по объёмам продаж в России.

По мнению Караваева, широкий ассортимент, промоакции и программы лояльности ритейлеров позволяют сохранить «привлекательное ценовое предложение» для разных категорий покупателей.

В июле Bloomberg сообщал, что оптовые цены на какао-бобы выросли до рекордного за последние 12 лет уровня. Производители шоколада предполагают, что цены на какао-бобы останутся высокими до 2024 года.

В том же месяце Baza со ссылкой на источники писала, что к осени в России подорожают конфеты и сладости компании Ferrero. Цены на Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher вырастут на 7−8%.