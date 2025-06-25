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25.06.2025 в 07:50

Бывший завод Bosch нашел нового владельца

«Севергрупп» продала актив компании «Интернет Проекты»

«Севергрупп» нашла покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области — им стала структура IT-компании Softline ООО «Интернет Проекты», сообщает РБК со ссылкой на представителя холдинга.

«Севергрупп» подписал соглашение о продаже ООО «Энгельс Электроинструменты». Это крупнейший завод по производству электроинструментов, который находится в Саратовской области. Ранее он принадлежал немецкой компании Bosch.

В холдинге указали, что решение принято в рамках балансировки промышленного портфеля группы. «Актив входил в периметр нашей сделки с S8 по покупке шинных активов, но мы понимали, что он не вполне соответствует долгосрочной стратегии развития компании», — объясняют в компании, добавляя, что сделка позволила сохранить функциональную целостность завода, а все обязательства перед сотрудниками и партнерами сохранены.

Напомним, «Севергрупп» начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области в апреле этого года. Холдинг выкупил его в прошлом году у S8 Capital.

Bosch
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