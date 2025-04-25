Бывший завод Bosch выставили на продажу

«Севергрупп» начала искать покупателя на бывший завод Bosch в Саратовской области. Холдинг выкупил его в прошлом году у S8 Capital, сообщает РБК со ссылкой на источники.

ООО «Энгельс Электроинструменты» — один из крупнейших заводов по производству электроинструментов. Это одна из бывших производственных площадок Bosch в России, которую компания продала в марте 2022 года.

В апреле 2023 года бизнес Bosch приобрел холдинг S8 Capital. После закрытия сделки на заводах провели ребрендинг. Спустя чуть больше года S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп».

По словам собеседников РБК, интерес к активу проявляет профильная группа «Интерскол». Она занимается разработкой и производством электроинструментов. Но в самом «Интерсколе» РБК сообщили, что покупку завода в Энгельсе не рассматривают.

В конце прошлого года завод китайской TPV Technology по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp под Санкт-Петербургом остановил работу. Причиной стало санкционное давление со стороны регуляторов США и ЕС.