SETTERS и Re:evolution запустили в Instagram «МегаФона» технологический гороскоп

«МегаФон» принял решение кардинально изменить свой Instagram в 2018 году, уповая на резко сменяющиеся тренды и на необходимость заинтересовать уже искушенного пользователя социальных сетей. Профиль оператора стал территорией искусства и творчества, в его развитие привлекали арт- и фото-коллаборации известных фотографов, художников и творческих групп.

2019 год для странички «МегаФон» в Instagram продолжился в заданном творческом стиле. Совместно с агентствами SETTERS и Re:evolution оператор связи запустил технологический гороскоп, не только раскрывающий суть зодиакальных знаков, но и знакомящий пользователя с новыми технологическими разработками.

Очертания зарождающихся трендов наблюдаются через фотографии для всех 12 знаков зодиака.

Екатерина Гончарова, руководитель по интернет-маркетингу ПАО «МегаФон»: Нам не терпелось запустить этот проект, так как мы всегда стремимся быть на шаг впереди, оправдывая технологичность компании. Говоря о трендах, мы в первую очередь подчеркиваем, что «МегаФон» - постоянно развивающаяся компания, которая делится уникальным опытом со своими абонентами и пользователями. Именно поэтому «МегаФон начинается с тебя!».





Анна Сабурова, директор по работе с клиентами агентства Re:evolution: То, о чем люди раньше могли лишь мечтать, сегодня становится реальностью, в том числе благодаря «МегаФону». Мы лишь рассказали о сложных технологиях в простом и понятном для аудитории формате.



Валентин Васильев, контент-директор агентства Re:evolution: Часто работа в рекламе становится рутинным процессом, не всегда связанным с творчеством и созданием новых смыслов. Тем интереснее работать вместе с «МегаФоном» над таким проектом, где мы полностью можем реализовывать творческие амбиции и говорить на новом визуальном языке.

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Екатерина Гончарова, Руководитель по интернет-маркетингу

Григорий Бахин, Старший специалист по интернет-маркетингу

Снежана Черногорцева, Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям

Re:evolution

Креативная команда — Тимур Гареев, Валентин Васильев, Роман Брызгалов

Реализация проекта — Анна Сабурова, Леся Сахарова

SETTERS

Продюсер проекта — Аксинья Дмитриева