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18+
28.01.2019 в 12:50

SETTERS и Re:evolution запустили в Instagram «МегаФона» технологический гороскоп

Наука, технологии и искусство в одном профиле

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«МегаФон» принял решение кардинально изменить свой Instagram в 2018 году, уповая на резко сменяющиеся тренды и на необходимость заинтересовать уже искушенного пользователя социальных сетей. Профиль оператора стал территорией искусства и творчества, в его развитие привлекали арт- и фото-коллаборации известных фотографов, художников и творческих групп.

2019 год для странички «МегаФон» в Instagram продолжился в заданном творческом стиле. Совместно с агентствами SETTERS и Re:evolution оператор связи запустил технологический гороскоп, не только раскрывающий суть зодиакальных знаков, но и знакомящий пользователя с новыми технологическими разработками.

Очертания зарождающихся трендов наблюдаются через фотографии для всех 12 знаков зодиака.

Овен ‒ символ мощи и стремления к жизни. Тренд-2019 – Бионические глаза. Телец ‒ символ прочности и надежности. Тренд 2019 – Кибербезопасность / Киберохрана
Близнецы ‒ символ взаимопроникновения материи и духа. Тренд 2019 ‒ искусственные нейронные сети

Екатерина Гончарова, руководитель по интернет-маркетингу ПАО «МегаФон»:

Нам не терпелось запустить этот проект, так как мы всегда стремимся быть на шаг впереди, оправдывая технологичность компании. Говоря о трендах, мы в первую очередь подчеркиваем, что «МегаФон» - постоянно развивающаяся компания, которая делится уникальным опытом со своими абонентами и пользователями. Именно поэтому «МегаФон начинается с тебя!».

Рак ‒ материнство, стремление к росту\развитию. Тренд 2019 ‒ Искусственные эмбрионы Лев ‒ символ энергии. Тренд 2019 ‒ Трекер для животных Дева ‒ практичность, критичность, помощь. Тренд 2019 ‒ Виртуальные примерочные в онлайн-магазинах

Анна Сабурова, директор по работе с клиентами агентства Re:evolution:

То, о чем люди раньше могли лишь мечтать, сегодня становится реальностью, в том числе благодаря «МегаФону». Мы лишь рассказали о сложных технологиях в простом и понятном для аудитории формате.

Весы ‒ символ устойчивости, гармонии и объективности. Тренд 2019 ‒ технология GPS Скорпион ‒ скрытность, самосовершенствование, воля, выносливость. Тренд 2019 ‒ технология блокчейн Стрелец ‒ символ целеустремлённости, прогрессивности и щедрости. Тренд 2019 ‒ продажа товаров и услуг через автоматизированные системы (вендинговые автоматы)

Валентин Васильев, контент-директор агентства Re:evolution:

Часто работа в рекламе становится рутинным процессом, не всегда связанным с творчеством и созданием новых смыслов. Тем интереснее работать вместе с «МегаФоном» над таким проектом, где мы полностью можем реализовывать творческие амбиции и говорить на новом визуальном языке.

Козерог ‒ символ справедливости и сочетания индивидуального и общечеловеческого. Тренд 2019 ‒ продвинутые боты Водолей ‒ любознательность и способность к научным открытиям. Тренд 2019 ‒ Высокоскоростной интернет и гаджеты Рыбы ‒ повышенная чувствительность, способность понимать мысли и чувства других людей. Тренд 2019 ‒ Переводчик со всех языков

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Екатерина Гончарова, Руководитель по интернет-маркетингу
Григорий Бахин, Старший специалист по интернет-маркетингу
Снежана Черногорцева, Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям

Re:evolution

Креативная команда — Тимур Гареев, Валентин Васильев, Роман Брызгалов
Реализация проекта — Анна Сабурова, Леся Сахарова

SETTERS

Продюсер проекта — Аксинья Дмитриева

Екатерина Назаренкова
Мегафон Setters Re:evolution
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