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18+
16.11.2022 в 09:05

37% россиян согласились бы получать серую зарплату, если бы её повысили вдвое

Только 31% не согласились бы получать часть зарплат «в конверте» даже при росте дохода

Более трети россиян (37%), которые получают «белую зарплату» (таких около 72% от всех участников опроса), согласились бы перейти на неофициальные или «серые» (частично официальные, а частично — нет) зарплаты, если бы их повысили вдвое и больше. Чуть менее трети (31%) отказались бы от перехода на серую зарплату даже при условии повышения, пишет РБК со ссылкой на данные исследования «Работы.ру».

Лишь 1% опрошенных для перехода на серую зарплату достаточно её повышения на 10%, ещё для 5% респондентов — на 10−30%. 12% россиян согласились получать часть выплат «в конверте», если бы размер дохода вырос на 30−50%, а 14% необходимо повышение более чем на 50%.

Каждый пятый респондент (19%) получает серую зарплату, а 9% заявили, что их доход официально не оформлен. Чаще всего серые выплаты получают работники пяти отраслей:

  • ритейл и торговля (22%);
  • строительство (21%);
  • охрана и безопасность (18%);
  • бухгалтерия (17%);
  • культура и развлечения (16%).

«В конверте», то есть «чёрную» (полностью неофициальную), зарплату чаще всего получают работники сфер красоты (22%), общепита (20%), культуры и развлечений (19%), а также бытовых услуг (16%), следует из результатов исследования.

Опрос проводился во всех округах России в ноябре среди более 3,5 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет.

Мария Полищук
Rabota.ru Рынок труда
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