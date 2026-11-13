GRASS, СИБУР и «Магнит» открыли в Уфе экостанцию для раздельного сбора вторсырья

Производитель бытовой химии GRASS совместно с компанией СИБУР и «Магнит» открыли третью экостанцию для раздельного сбора вторсырья — в Уфе. Подобные партнерские пункты уже работают в Омске и Самаре, а теперь удобная точка для приема отходов появилась и в столице Башкортостана.

Экостанция принимает на переработку основные виды вторсырья: ПВД-пленку, полипропилен, ПЭТ-бутылки, лотки из вспененного полистирола, картон, бумагу, одежду и домашний текстиль. На новой площадке в Уфе размещены не только контейнеры для раздельного сбора, но и мини‑музей под открытым небом. Главная детальуфимской площадки — арт‑объект про бортевыхпчел, созданный из вторичных материалов. Ондемонстрирует, как функционирует переработка ипочему важно беречь природу. Рядом с арт-объектом размещена наглядная схема, на которой показан путь использованной бутылки до новогосырья.

Образ бортевых пчел выбран неслучайно. Это дикие пчелы, живущие в дуплах деревьев, — их благополучие напрямую связано с состоянием лесов. Сегодня они сохранились в основном в заповеднике «Шульган‑Таш» в Башкортостане: тамдо сих пор живет древнее ремесло бортников. С помощью этого образа создатели экостанциинапоминают: беречь природу — значит сохранять места и традиции, делающие край особенным.

У каждого партнера в проекте своя роль, и вместе они охватывают весь путь от покупки до переработки. Компания GRASS производит продукцию для уборки в перерабатываемой упаковке. «Магнит» обеспечивает удобную локацию: экостанция находится рядом с магазином,куда люди приходят за покупками, поэтому сдать отходы можно по пути. СИБУР отвечает за следующий этап: собранное вторсырьенаправляется на завод ПОЛИЭФ, где его превращают в новое сырье для дальнейшего производства.

Михаил Грачев, основатель компании GRASS: Открытие экостанции в Уфе — это не просто еще одна точка для сбора вторсырья, это продолжение нашей общей работы по формированию культуры осознанного потребления. Мы благодарны партнерам — СИБУР и «Магнит» — за то, что вместе нам удается выстраивать понятную и надежную цепочку: от покупки и использования продукта до его переработки и возвращения в оборот. Для нас важно, чтобы забота о природе становилась естественной частью повседневной жизни, а не разовой акцией. И образ бортевых пчел в артобъекте очень точно передает эту мысль: сохранять природу — значит беречь реальные места, традиции и хрупкий природный баланс, который влияет на всех нас.

Эдуард Костенко, руководитель по экологическим проектам группы компаний «Магнит»: Одна из миссий «Магнита» как одного из крупнейших ретейлеров страны — формировать привычки осознанного потребления и ответственного отношения к окружающей среде. Открывая экостанции рядом с нашими магазинами, мы создаем простую и удобную возможность для каждого внести свой вклад в заботу об экологии и родном городе. Вместе с партнерами мы стремимся к тому, чтобы сделать раздельный сбор вторсырья естественной привычкой, вписанной в повседневный ритм жизни.