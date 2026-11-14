Владимир Путин помиловал блогера Лерчек

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 14 ноября. Согласно указу № 848, Чекалина освобождается от наказания, назначенного Гагаринским районным судом Москвы 31 июля 2026 года, а ее судимость снимается.



Решение последовало спустя два дня после того, как блогер обратилась к главе государства с просьбой о помиловании. О ее обращении 12 ноября сообщил адвокат Константин Третьяков. Защита подтвердила, что Чекалина написала прошение самостоятельно.

В июле 2026 года Валерию Чекалину приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере около 765 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. Кроме того, суд запретил ей заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и созданием контента в интернете. 5 ноября Мосгорсуд оставил приговор без изменений.



По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалина вместе с бывшим супругом Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком перевела на счета нерезидентов в ОАЭ более 251,5 млн руб., полученных от продажи фитнес-марафонов. При проведении операций, как утверждало следствие, использовались документы с недостоверными сведениями о целях и назначении платежей. Валерия Чекалина вину не признала.



Одним из обстоятельств, сопровождавших разбирательство, стало состояние здоровья блогера. В 2026 году у нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. В связи с заболеванием Чекалина добивалась возможности выехать за границу для лечения, в том числе рассматривала вариант специализированной терапии в Китае.