«Сервис телеком» может купить вышки Veon в России

Компания «Сервис телеком» направила заявку на приобретение около 15 тыс. сотовых вышек в России, принадлежащих голландскому холдингу Veon. Условия возможной сделки неизвестны, однако при переговорах с потенциальными покупателями актив оценивался в $900 млн, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник на рынке мобильной инфраструктуры.

По информации AC&M Consulting, «Сервис телеком» является третьим независимым оператором по количеству сотовых вышек. Ему принадлежит свыше 2,5 тыс. мачт и вышек, сообщил изданию представитель компании.

«Сервис телеком» известен своими покупками башенных активов. В 2017 году оператор купил «Линк девелопмент» — компанию, которая строила и сдавала в аренду сотовые вышки. В августе 2021 года стало известно о сделке с «Нева телеком»: по словам источника, за 250 башен «Сервис телеком» заплатил около 1 млрд руб., а также подписал с продавцами 15-летний контракт на 3 млрд руб. на строительство еще 1 тыс. башен.

Компания стала третьим претендентом на покупку вышек. Сейчас на них установлено оборудование «Вымпелкома». В июне оператор «Русские башни» вел переговоры, а на прошлой неделе стало известно, что компания Kismet, созданная и возглавляемая Иваном Тавриным, задумалась о приобретении сотовых вышек Veon в России.

Всего в России насчитывается около 85 тыс. сотовых вышек, мачт и столбов. По сообщению AC&M Consulting, интерес к вышкам Veon подогревается тем, что в России ожидается увеличение рынка телеком-инфраструктуры за счет внедрения технологии пятого и шестого поколений.

«Любое движение в сторону сетей нового поколения потребует существенного увеличения числа базовых станций и подогреет спрос на объекты пассивной инфраструктуры», — цитируют «Ведомости» отчет компании. По оценке аналитиков, число вновь вводимых объектов для размещения радиопередающих устройств в первые два года может увеличиться на 50−60% в случае внедрения 5G.

Кроме вышек Veon, также «Первая башенная компания», получившая ранее вышки «МегаФона», и «Вертикаль» ведут переговоры об объединении и последующем выходе на биржу через Kismet. По информации AC&M, они располагают 18 тыс. и 5 тыс. антенно-мачтовых сооружений в России.