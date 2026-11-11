Минцифры планирует ввести минимальные отчисления для операторов связи на поддержку отрасли

Минцифры рассматривает возможность установить минимальный размер обязательных отчислений операторов связи в резерв универсального обслуживания (РУО) на уровне 500 тыс. руб. Сейчас компании перечисляют в фонд 2% от доходов. Предложение обсуждалось 6 ноября на заседании рабочей группы министерства и представителей отрасли. Минцифры подтвердило проработку инициативы, но окончательный размер взноса пока не определен, сообщают «Ведомости».

Кроме того, ведомство может увеличить с одного года до двух лет переходный период для приведения деятельности операторов в соответствие с новыми требованиями и переоформления лицензий.

Реформа лицензирования предполагает введение трех типов лицензий — базовой, универсальной и генеральной. Их стоимость может составить 1 млн, 10 млн и 50 млн руб. соответственно. Сейчас госпошлина за получение лицензии составляет 1 млн руб. Обязательные ежегодные отчисления в РУО планируется установить для всех операторов вне зависимости от вида лицензии.

Отдельные требования предусмотрены для виртуальных операторов мобильной связи (MVNO). Для них ставку отчислений в РУО могут повысить с 2% до 4% от доходов. Также обсуждаются запрет на обслуживание объектов критической информационной инфраструктуры и использование инфраструктуры двух операторов связи в одном регионе. Кроме того, минимальный тариф для абонентов MVNO может составить 250 руб.

Представители отрасли предупреждают, что фиксированный минимальный взнос может создать дополнительную нагрузку на небольших региональных провайдеров. По оценке Ассоциации телекоммуникационных операторов, более 21% из примерно 7 тыс. российских операторов имеют выручку от 5 млн до 50 млн руб. в год.

Эксперты допускают, что часть компаний будет вынуждена повысить тарифы, отказаться от работы в отдельных населенных пунктах или уйти с рынка. При этом укрупнение отрасли может усилить позиции крупных операторов, которые получат возможность расширить присутствие в регионах за счет инфраструктуры небольших игроков.