Иван Таврин может создать крупнейшего оператора мобильной инфраструктуры

Компания Kismet, созданная и возглавляемая Иваном Тавриным, задумалась о приобретении сотовых вышек Veon в России, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Сейчас на вышках размещено оборудование «Вымпелкома». Однако Veon уже обсуждал продажу с другими потенциальными покупателями. Примерно 15 тыс. антенно-мачтовых сооружений в компании оценили примерно в $900 млн, или 60−70 млрд руб. Иван Таврин и Veon возможную сделку комментировать не стали.

Под управлением Таврина находится три SPAC-компании Kismet. Их бумаги были размещены на NASDAQ в августе 2020 года — феврале 2021 года. В общей сложности Таврину удалось привлечь около $700 млн. В проспекте эмиссии одного из Kismet говорилось о том, что одним из направлений инвестиций будут компании, предоставляющие инфраструктуру для операторов связи. Кроме того, стало известно, что Первая башенная компания (ПБК), на баланс которой свои вышки перевел «МегаФон» и инфраструктурный оператор «Вертикаль», 75% акций которого принадлежит Таврину, ведут переговоры об объединении и последующем выходе на биржу.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что объединение всех этих активов приведет к созданию второго по количеству вышек в Европе инфраструктурного оператора. Аналитик «Райффайзенбанка» Сергей Либин считает, что главный риск, связанный с покупкой башенных активов, — отсутствие арендаторов.

Напомним, Иван Таврин долгое время был бизнес-партнером Алишера Усманова. В 2012−2016 годах он занимал должность гендиректора «МегаФона». Им принадлежал холдинг ЮТВ, под контроль которого в 2015 году перешел другой холдинг — «СТС медиа». В декабре 2017 года Усманов передал свою долю (58,29%) в ЮТВ Таврину. Условия той сделки не раскрывались. В конце 2018 года Таврин продал принадлежащую ему через ЮТВ долю (75%) в «СТС медиа» структуре, аффилированной с банком ВТБ (АО «Медиа инвестиции»). Позднее Таврин выделил свои медиаактивы в один холдинг.