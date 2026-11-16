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16.11.2026 в 14:30

Минцифры ужесточит правила дистанционного переоформления номеров на eSIM

Операторам разрешат использовать для этой процедуры только квалифицированную электронную подпись

Минцифры планирует запретить дистанционное оформление и переоформление eSIM с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП). Для заключения договоров с операторами связи и переноса номеров на виртуальные сим-карты потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замминистра Олега Качанова операторам связи от 9 ноября.

Сейчас техническая возможность использовать УНЭП при оформлении eSIM через «Госуслуги» и «Госключ» сохраняется, хотя действующее законодательство предусматривает применение только УКЭП. Чтобы устранить это несоответствие, Минцифры попросило операторов до 1 декабря повторно интегрироваться с «Госключом». Подключение к государственным системам должно осуществляться через Систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, министерство поручило операторам до 15 ноября проверить данные абонентов, которые ранее дистанционно подключили eSIM и продолжают ими пользоваться. В Минцифры объяснили, что меры направлены на защиту пользователей от мошенничества с незаконно оформленными номерами.

По оценке экспертов, использование УКЭП повысит безопасность процедуры: для ее получения требуется более строгая идентификация личности, чем для УНЭП. В частности, подтвержденной учетной записи на «Госуслугах» недостаточно для выпуска квалифицированного сертификата. В компании «Информзащита» считают, что изменения помогут затруднить перехват номеров и доступ мошенников к банковским сервисам и мессенджерам.

В Т2 сообщили, что новые требования существенно не повлияют на работу компании с абонентами. В «МегаФоне» заявили, что адаптируют процессы подключения eSIM с учетом изменений. МТС не ответила на запрос издания, а «Вымпелком» отказался от комментариев.

eSim минцифры сим-карта
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