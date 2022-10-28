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18+
28.10.2022 в 17:40

Сергей Шойгу сообщил о завершении частичной мобилизации в России

Она затронула российский рекламный рынок и внесла изменения в планирование маркетинговых активностей брендов

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, все связанные с ней задачи были выполнены — мобилизованы 300 тыс. человек, из них 82 тыс. уже отправлены в зону спецоперации, а 218 тыс. проходят подготовку на полигонах. Средний возраст призванных составил 35 лет. Детали встречи стали известны во время трансляции на телеканале «Россия 24».

Например, в рамках частичной мобилизации призвали свыше 27 тыс. предпринимателей и 1,3 тыс. представителей органов исполнительной власти. Как отметил министр обороны, «никаких дополнительных заданий не планируется» — военкоматы продолжат набор за счёт приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Она повлияла и на медиаиндустрию — некоторые сотрудники агентств получили повестки, а ряд работодателей предоставил своим сотрудникам отсрочку. Рынок труда столкнулся с массовым оттоком специалистов из страны — в связи с этим на 52% выросло число временных вакансий.

При этом рестораны и кинотеатры отметили резкое сокращение посещаемости. Кроме того, в течение месяца рекламодатели переносили маркетинговые активности и мероприятия, а также адаптировали коммуникации к нейтральной тональности.

частичная мобилизация
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