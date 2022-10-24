Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

PRonline
Захар Бушуев
Martech-апгрейд

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.10.2022 в 09:40

Число временных вакансий в России выросло на 52% после начала частичной мобилизации

Такие предложения составили 8,2% от числа всех вакансий

6

В первые две недели октября число вакансий на временную работу выросло на 52% по сравнению с тем же периодом сентября. Чаще всего компании ищут курьеров (14% от общего количества таких вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7−8%), продавцов, операторов колл-центров, учителей, врачей и программистов, передаёт РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Аналитики сервиса объяснили заинтересованность работодателей необходимостью временной замены мобилизованных работников, а также потребностью в оптимизации рабочих мест и адаптации к новым реалиям рынка труда, отмечает издание.

В первой половине октября вакансии временного трудоустройоства составили 8,2% от всех вакансий. По числу их стало больше в полтора раза, хотя в тот же период сентября их доля была больше — 9,2%. Снижение доли при росте числа предложений связано с ростом общего количества вакансий в октябре на 37%, пояснили авторы исследования.

Больше всего предложений разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Свердловской области и Краснодарского края. Каждая пятая вакансия пришлась на столицу.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что возросший спрос на временных сотрудников связан с оттоком кадров на фоне призыва. За мобилизованными сохранят рабочие места, включая работников на испытательном сроке, однако компания имеет право нанять других работников по срочному трудовому договору.

Мария Полищук
HeadHunter частичная мобилизация
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.