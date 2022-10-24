Число временных вакансий в России выросло на 52% после начала частичной мобилизации

В первые две недели октября число вакансий на временную работу выросло на 52% по сравнению с тем же периодом сентября. Чаще всего компании ищут курьеров (14% от общего количества таких вакансий), менеджеров по продажам, упаковщиков, водителей (по 7−8%), продавцов, операторов колл-центров, учителей, врачей и программистов, передаёт РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Аналитики сервиса объяснили заинтересованность работодателей необходимостью временной замены мобилизованных работников, а также потребностью в оптимизации рабочих мест и адаптации к новым реалиям рынка труда, отмечает издание.

В первой половине октября вакансии временного трудоустройоства составили 8,2% от всех вакансий. По числу их стало больше в полтора раза, хотя в тот же период сентября их доля была больше — 9,2%. Снижение доли при росте числа предложений связано с ростом общего количества вакансий в октябре на 37%, пояснили авторы исследования.

Больше всего предложений разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, а также Свердловской области и Краснодарского края. Каждая пятая вакансия пришлась на столицу.

Эксперты, опрошенные изданием, полагают, что возросший спрос на временных сотрудников связан с оттоком кадров на фоне призыва. За мобилизованными сохранят рабочие места, включая работников на испытательном сроке, однако компания имеет право нанять других работников по срочному трудовому договору.