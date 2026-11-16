ЦБ и ФНС начнут обмениваться данными о счетах и доходах граждан

В Госдуму внесены поправки ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения федерального бюджета, предусматривающие обмен данными о счетах и доходах граждан между Банком России и Федеральной налоговой службой (ФНС). Документ опубликован в электронной базе данных парламента. На изменения обратил внимание «Интерфакс».

Согласно поправкам, с 1 января 2027 года ЦБ сможет запрашивать у ФНС сведения об открытии и закрытии банковских счетов и вкладов физических лиц, а также о категориях их среднемесячных доходов. С 1 сентября 2027 года полномочия регулятора распространятся и на информацию об электронных кошельках граждан.

Помимо этого, поправки предусматривают обязательный сбор банками ИНН клиентов-физлиц с 1 января 2027 года. Если клиент не предоставит идентификационный номер в течение полутора лет, с июля 2028 года банк сможет на шесть месяцев приостановить ему дистанционный доступ к счетам и ограничить использование электронных средств платежа для снятия наличных. Через два года после вступления требования в силу ограничения станут постоянными.

Предоставлять ИНН потребуется при открытии банковского счета или вклада, выдаче персонифицированного электронного средства платежа, а также получении неперсонифицированного электронного кошелька с остатком до 100 тыс. руб. и оборотом до 200 тыс. руб. в месяц. Сейчас ИНН физлица обязателен только при совершении сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Кроме того, налоговая служба будет передавать Центробанку сведения о зарегистрированных в России юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых отсутствуют признаки реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В свою очередь, ЦБ будет направлять в ФНС информацию о физических лицах, систематически получающих доходы от других граждан. При этом критерии систематического получения таких доходов, а также порядок и формат передачи данных в поправках не определены. Норма распространяется на операции, совершенные с 1 января 2026 года.

Аналогичное положение Минфин предложил включить в поправки ко второму чтению другого законопроекта (№ 617−9), предусматривающего изменения в Налоговый кодекс. Однако статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что ведомство готово распространить его только на операции, совершенные с 1 января 2027 года. В поправках к документу № 619−9 сохранена дата 1 января 2026 года.

Также предусмотрена поэтапная передача сведений, уже имеющихся в распоряжении ФНС. С 1 мая 2027 года налоговая служба начнет направлять ЦБ информацию обо всех счетах и вкладах граждан, открытых по состоянию на 31 декабря 2026 года.

С 1 января 2028 года регулятор начнет получать сведения об электронных средствах платежа, предоставленных физлицам по состоянию на 31 августа 2027 года. Порядок, формат и сроки обмена информацией определит соглашение между ЦБ и ФНС.