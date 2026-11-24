Совет директоров группы «Самолет» рассмотрит предложения акционерам о согласовании крупных сделок, связанных с реструктуризацией корпоративного долга. По итогам заседания совет директоров определит цену выкупа акций у акционеров, которые не согласны с предложенными условиями, сообщает «Коммерсант».

Одновременно стало известно, что совет директоров покинул еще один участник. Это уже третья отставка в составе совета, однако имя ушедшего представителя компания не раскрыла.

На фоне новостей о предстоящем заседании акции девелопера 23 ноября в моменте подорожали на 14,81% по сравнению с закрытием торгов в воскресенье, до ₽293 за бумагу. Затем рост замедлился до 11,44%.

О финансовых трудностях «Самолета» стало известно в начале 2026 года. В конце сентября девелопер во второй раз за год допустил задержку выплаты по облигациям. В компании объяснили ситуацию техническими причинами — поздним поступлением денежных средств. ФНС подала заявление о банкротстве отдельных юрлиц, входящих в группу.

По итогам первого полугодия 2026 года выручка группы сократилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Сбербанк на конец 2025 года был крупнейшим кредитором группы с задолженностью 274,2 млрд руб. В начале года «Самолет» просил правительство предоставить льготный кредит на 50 млрд руб., но эта инициатива не получила одобрения.