Селлеры пожаловались на маркетинговую стратегию маркетплейсов

Селлеры маркетплесов попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) рассмотреть автоматические акции маркетплейсов на предмет нарушения закона о защите конкуренции. Продавцам не нравится, что при отказе участвовать в автоматических акциях их товар фактически лишают возможности продвижения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей (МАРМП) в ведомство.

В МАРМП утверждают, если селлер не участвует в автоакции, то его товар не продвигается: при ранжировании на площадке приоритет отдается продукции по более низким ценам. При этом потребители отказываются покупать продукцию по рыночной стоимости в других каналах.

Участники рынка соглашаются, что маркетплейсы заставляют селлеров демпинговать. Кроме того, автоакции приводят к потере продавцами возможности влиять на реализацию своего товара. Это усложняет работу небольшим компаниям, многие из которых в результате банкротятся.

В ассоциации просят законодательно ограничить вмешательство маркетплейсов в ценообразование на товары, в том числе через скидки за свой счет.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, акции и распродажи, наоборот, стимулируют спрос на платформах. «Продажи в таких случаях растут у всех продавцов вне зависимости, участвуют они в акции или нет», — убежден он.

Ранее продавцы маркетплейсов уже просили ФАС проверить законность проведения автоакций, в результате которых площадки предлагают покупателям скидки за счет продавца. Зачастую сами селлеры оказываются не в курсе того, что их товары продаются дешевле.