Селлеры попросили маркетплейсы снизить комиссию за отказ от скидок

Союз электронной торговли обратился к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) с просьбой обязать маркетплейсы снижать комиссии продавцам, отказывающимся участвовать в скидочных программах за счет площадок. Об этом пишут «Ведомости».

В Союзе электронной торговли называют формальным действующее право продавцов отказываться от скидок, которые маркетплейсы предоставляют покупателям за свой счет. Если селлер не хочет участвовать в такой программе, его товары становятся дороже продукции конкурентов. В союзе говорят, что отказ от скидки должен сопровождаться пропорциональным снижением комиссии.

На сегодняшний день комиссия для селлеров равна 20−60% от цены товара. Совокупная финансовая нагрузка на продавцов составляет 50−70%.

В числе других предложений союза: обязать маркетплейсы раскрывать точный размер дисконтов в каждой товарной категории, установить их единый размер для всех продавцов внутри одного сегмента, фиксировать размер скидки на весь период ее действия.

В ФАС сообщили, что получили письмо союза и рассмотрят его предложения в установленном порядке.

Ранее стало известно, что маркетплейсам грозят штрафы за давление на продавцов. Правительство одобрило поправки, вводящие отдельные санкции для платформ за нарушение прав селлеров.