Маркетплейсам грозят штрафы за давление на продавцов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки ко второму чтению законопроекта об административной ответственности участников платформенной экономики. Документ предусматривает самостоятельные составы правонарушений для операторов цифровых платформ, включая маркетплейсы, а также штрафы за нарушение требований законодательства. Об этом пишет Forbes.

Размер санкций будет зависеть от характера нарушения. За технические и менее значимые нарушения штрафы составят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, тогда как за наиболее серьезные проступки, включая незаконную блокировку продавцов или нарушение порядка рассмотрения жалоб, взыскания могут достигать 500 тыс. рублей.

Отдельный блок поправок посвящен защите селлеров от ценового давления со стороны платформ. В частности, маркетплейсы должны предоставить продавцам возможность запретить снижение цен на товары за их счет. За нарушение этого требования, а также за ухудшение условий работы продавцов из-за отказа участвовать в скидочных акциях предусмотрены штрафы до 400 тыс. рублей.

Поправки также вводят ответственность за нарушение сроков досудебного урегулирования споров. Если жалоба продавца рассматривается более 15 дней или незаконные ограничения не отменяются в течение 48 часов, платформа может быть оштрафована на сумму до 500 тыс. рублей. Кроме того, срок давности привлечения к ответственности по таким делам предлагается увеличить с 60 до 90 дней.

Представители отраслевых объединений и крупнейших участников рынка в целом поддержали инициативу. Вместе с тем эксперты отмечают, что эффективность новых норм будет зависеть от правоприменительной практики, единообразия их толкования и четкости критериев, по которым будут оцениваться действия платформ и защищаться права продавцов.

Закон о платформенной экономике был принят в июле 2025 года, он вступает в силу 1 октября 2026-го. Документ определяет основные понятия отрасли и правила взаимодействия ее участников. В апреле 2026-го Минэк разрабатывал поправки в закон о платформенной экономике для решения оставшихся спорных вопросов регулирования цифровых платформ.