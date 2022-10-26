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26.10.2022 в 11:00

Сейлз-хаус «Эверест» представил личный кабинет для рекламодателей

Решение упрощает коммуникацию и открывает доступ к статистике рекламных кампаний

Сейлз-хауз «Эверест» разработал интерфейс для заказчиков и рекламных агентств, который упростит процесс согласований и позволит следить за статистикой запущенных кампаний во всех срезах. Об этом Sostav рассказали представители «Эверест».

Ранее сотрудники сейлз-хауса коммуницировали с партнёрами через почту, телефонные звонки или мессенджеры. Сбор информации по доступному рекламному инвентарю проводился вручную и был трудозатратен, вспоминают в компании. Чтобы повысить качество сервиса, команда «Эверест» разработала систему формализованного электронного взаимодействия между сейлз-хаусом и заказчиками рекламы — личный кабинет. Доступ к нему предоставляется при заключении договора.

Функционал личного кабинета:

  • планирование и отправка запросов на проведение рекламной кампании;
  • загрузка, обработка и согласование рекламных материалов между сейлз-хаусом и клиентом;
  • ежедневный доступ к статистике рекламной кампании;
  • автоматизированное размещение скриншотов, демонстрирующих фактическое проведение рекламной кампании;
  • средства для гибкого предоставления отчётов (дашбордов);
  • выгрузка всех необходимых документов во время сотрудничества.

Пётр Митюшкин, директор по рекламным продуктам «Эверест»:

Мы убеждены, что предлагаемое нами решение будет востребовано со стороны рынка. Механика личного кабинета «Эверест» сокращает трудозатраты, минимизирует ошибки, например, при заполнении брифов или составлении отчётов, а также повышает точность расчётов по прогнозированию. Это способствует повышению эффективности продаж рекламного инвентаря. В дальнейшем мы планируем значительно расширить функционал данной системы.

Эверест
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