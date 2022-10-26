Сейлз-хаус «Эверест» представил личный кабинет для рекламодателей

Сейлз-хауз «Эверест» разработал интерфейс для заказчиков и рекламных агентств, который упростит процесс согласований и позволит следить за статистикой запущенных кампаний во всех срезах. Об этом Sostav рассказали представители «Эверест».

Ранее сотрудники сейлз-хауса коммуницировали с партнёрами через почту, телефонные звонки или мессенджеры. Сбор информации по доступному рекламному инвентарю проводился вручную и был трудозатратен, вспоминают в компании. Чтобы повысить качество сервиса, команда «Эверест» разработала систему формализованного электронного взаимодействия между сейлз-хаусом и заказчиками рекламы — личный кабинет. Доступ к нему предоставляется при заключении договора.

Функционал личного кабинета:

планирование и отправка запросов на проведение рекламной кампании;

загрузка, обработка и согласование рекламных материалов между сейлз-хаусом и клиентом;

ежедневный доступ к статистике рекламной кампании;

автоматизированное размещение скриншотов, демонстрирующих фактическое проведение рекламной кампании;

средства для гибкого предоставления отчётов (дашбордов);

выгрузка всех необходимых документов во время сотрудничества.