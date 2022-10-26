Сейлз-хаус «Эверест» представил личный кабинет для рекламодателей

Сейлз-хауз «Эверест» разработал интерфейс для заказчиков и рекламных агентств, который упростит процесс согласований и позволит следить за статистикой запущенных кампаний во всех срезах. Об этом Sostav рассказали представители «Эверест».
Ранее сотрудники сейлз-хауса коммуницировали с партнёрами через почту, телефонные звонки или мессенджеры. Сбор информации по доступному рекламному инвентарю проводился вручную и был трудозатратен, вспоминают в компании. Чтобы повысить качество сервиса, команда «Эверест» разработала систему формализованного электронного взаимодействия между сейлз-хаусом и заказчиками рекламы — личный кабинет. Доступ к нему предоставляется при заключении договора.
Функционал личного кабинета:
- планирование и отправка запросов на проведение рекламной кампании;
- загрузка, обработка и согласование рекламных материалов между сейлз-хаусом и клиентом;
- ежедневный доступ к статистике рекламной кампании;
- автоматизированное размещение скриншотов, демонстрирующих фактическое проведение рекламной кампании;
- средства для гибкого предоставления отчётов (дашбордов);
- выгрузка всех необходимых документов во время сотрудничества.
Пётр Митюшкин, директор по рекламным продуктам «Эверест»:
Мы убеждены, что предлагаемое нами решение будет востребовано со стороны рынка. Механика личного кабинета «Эверест» сокращает трудозатраты, минимизирует ошибки, например, при заполнении брифов или составлении отчётов, а также повышает точность расчётов по прогнозированию. Это способствует повышению эффективности продаж рекламного инвентаря. В дальнейшем мы планируем значительно расширить функционал данной системы.