Сбой в матрице ретейла: «Магнит» запустил карьерное комьюнити для молодежи

«Магнит» давно вышел за пределы привычного восприятия розничной сети. Сегодня это не просто магазины у дома, а масштабная технологическая экосистема, внутри которой развиваются логистика, e-com, рекламные продукты, ИТ-разработки и десятки собственных производств. Чтобы растить новое поколение управленцев внутри такого сложного организма, компания перезапустила молодежную программу, объединив все стажировки в единое карьерное комьюнити «Магнит Boost».

В основе платформы лежит принцип «Создавай свой Магнит»: никто не загоняет молодых специалистов в искусственные рамки учебных задач. Им сразу предлагают четыре реальных направления для старта, каждое из которых заточено под разные карьерные амбиции.

«Магнит Boost» объединяет разноплановые программы. Для тех, кто хочет решать стратегические бизнес-кейсы в штаб-квартире, существует офисная стажировка «Бизнес Старт». Тем, кого привлекает цифровой мир, открыта дорога в MAGNIT TECH — подразделение, отвечающее за технологическое будущее ретейлера. Если же хочется стремительного роста в операционном управлении, работает трек «Директор Спринт», позволяющий всего за три месяца пройти путь до директора магазина.

Флагманом обновленного комьюнити стала программа CEO Fast Track. Это эксклюзивный двухлетний маршрут для будущих лидеров. Уникальность программы в ротации: начинающий специалист не сидит на одном месте, а последовательно погружается в работу разных направлений бизнеса — от производства до логистики. Это позволяет прокачать стратегическое видение и выйти на управленческую роль по итогам программы. Причем ведут молодых специалистов не просто кураторы, а действующие топ-менеджеры компании, что дает прямой доступ к нетворкингу и менторству высшего уровня.

Перезапуск стажировок потребовал смелого визуального переосмысления. Так появились новая айдентика и маскот, которого сложно не заметить — рыба с ногами. Это не просто забавный персонаж, а глубокая метафора перехода из академической среды в рабочую. Во время учебы студенты чувствуют себя как рыба в воде. Когда теория заканчивается и начинается этап реальной работы в экосистеме «Магнита», «отрастают ноги»: они выходят на сушу больших задач, но сохраняют уверенность и комфорт. Чувствуют себя как «рыба в воде» даже когда не «в воде». Эта яркая и немного сюрреалистичная визуальная концепция подчеркивает, что «Магнит Boost» — не скучная корпоративная программа, а живое и амбициозное комьюнити, где возможны любые трансформации.

Первая встреча комьюнити с будущими участниками состоялась не в переговорной, а в рамках Молодежного дня ПМЭФ. Там «Магнит» устроил закрытую вечеринку под названием «Магнитная аномалия», концепция которой полностью совпала с философией «Магнит Boost». Презентация прошла в непривычном для HR-мероприятий формате: никаких галстуков и сухих слайдов, только драйв, сценическая графика и музыкальный лайн-ап.

Хедлайнерами вечера стали СТЕРЕО ШИРИНА, Reptiloid и DJ Стоник. А тот самый маскот, рыба с ногами, стал главным визуальным героем, удивляя гостей и напоминая о том, что современный ретейл умеет выглядеть нестандартно. Студенты высоко оценили формат, увидев в «Магнит Boost» не только яркое событие, но и реальную возможность построить карьеру в компании, которая уже не просто ретейлер, а полноценная вселенная возможностей.

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АО «Тандер» ИНН 2310031475

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