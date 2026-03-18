Сбои интернета в Москве стимулировали рост СМС-трафика

Сбои в работе мобильного интернета в Москве привели к изменениям в трафике абонентов. Пользователи в столице стали чаще пользоваться СМС и звонить по телефону, компенсируя ограничения в доступе к онлайн-сервисам. Об этом сообщает РБК.

По данным оператора T2, трафик СМС-сообщений в Москве на неделе с 7-го по 13 марта вырос на 15,5% по сравнению с периодом 28 февраля — 6 марта. Голосовой трафик увеличился на 3−4%, оставаясь в пределах стандартных «понедельных» колебаний. В компании не исключили, что на всплеск интереса к СМС мог повлиять в том числе праздник 8 Марта.

В «Т-Мобайле» также зафиксировали рост СМС-активности — примерно на 8% за неделю. При этом в годовом выражении количество исходящих сообщений увеличилось на 12%, а объем голосовых вызовов — на 75−80%.

Представители МТС, «МегаФона», «Билайна» и Yota отказались комментировать ситуацию.

По оценкам представителей «Т-Мобайла» и «Сбермобайла», на неделе с 9-го по 15 марта мобильный интернет-трафик в Москве снизился на 8−9% по сравнению с первой неделей марта. Директор по коммуникациям «СберМобайла» Павел Никифоров подчеркнул, что трафик в Telegram за аналогичный период сократился на 85%.

«Заметных всплесков в обращениях клиентов не обнаружено. Но мы допускаем, что из-за отключений интернета и ограничений работы Telegram в среднесрочном периоде возможно негативное влияние на удовлетворенность работы операторов во всей телеком-отрасли», — отметил Никифоров.

Эксперты связывают рост СМС и звонков с естественной реакцией пользователей на ограничения. По их оценкам, при сохранении текущих условий телеком-операторы могут столкнуться не только с краткосрочным всплеском, но и с формированием устойчивого спроса на базовые услуги связи.

Накануне петербуржцы вслед за москвичами столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета. При этом комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей о возможных отключениях мобильного интернета. В администрации города рекомендовали пользоваться городской сетью Wi-Fi.

13 марта в отдельных районах Москвы, где наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, частично начали работу сайты из «белого списка» онлайн-ресурсов.