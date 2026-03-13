13.03.2026 в 18:00

В Москве заработали «белые списки» сайтов

Пользователи могут зайти на такие интернет-ресурсы во время отключений мобильного интернета

В столичных районах, где наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, заработали «белые списки» онлайн-ресурсов. На такие сайты можно зайти во время отключений мобильного интернета. «Белые списки» заработали пока не на полную мощность, сообщает Forbes.

В частности, «белые списки» работают в московском метрополитене, пишет «Коммерсантъ». Источник газеты рассказал, что раньше система работала с перебоями или не функционировала вовсе, а сейчас заработала полноценно. Другой собеседник издания сообщил, что «белые списки» работают частично, т. к. в некоторых районах города отключены базовые станции.

Проблемы с мобильным интернетом и связью наблюдаются в Москве с 6 марта. Операторам связи дали распоряжение ограничить работу мобильного интернета в отдельных районах города из соображений безопасности.

В список онлайн-ресурсов, доступных при отключениях мобильного интернета, входят «Госуслуги», сайты президента, правительства, Госдумы, министерств и ведомств, сервисы «Яндекса», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», почтовый сервис Mail.ru, мессенджер Max и другие.

