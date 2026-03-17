Петербуржцы вслед за москвичами столкнулись со сбоями в работе мобильного интернета

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил жителей о возможных отключениях мобильного интернета. В администрации города рекомендовали пользоваться городской сетью Wi-Fi SPB_FREE. Подключение к ней доступно через авторизацию по номеру телефона.

Согласно данным сервиса Downdetector, утром 17 марта жители Петербурга начали сообщать об отсутствии мобильного интернета. По информации СМИ, у части пользователей функционируют только ресурсы из так называемого «белого списка».

Проблемы с мобильной связью наблюдаются и в Москве. Ранее источник РБК на рынке информационной безопасности сообщал о тестировании механизмов ограничения доступа к сайтам вне «белого списка», при этом власти подчеркивали, что подобные меры носят системный характер и направлены на защиту граждан.

13 марта в отдельных районах Москвы, где наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, частично заработали «белые списки» онлайн-ресурсов. На ряд сайтов можно зайти во время отключений мобильного интернета.