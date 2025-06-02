«СберСпасибо» проводит уроки финансовой грамотности для детей в Roblox

«СберСпасибо» открыл свой мир в метавселенной Roblox. С 31 мая дети и подростки могут играть в пять мини-игр, две из которых в игровой форме обучают финансовой грамотности. За правильные ответы на вопросы и прохождение испытаний пользователи смогут заработать уникальную внутриигровую валюту «Спасибики», с помощью которой они научатся правильно распределять бюджет.

Освоиться новым пользователям мира «Спасибо» поможет робот Финн. Встретив игроков, виртуальный помощник выдаст им карту для накопления игровой валюты, которую можно потратить внутри метавселенной.

Креативное агентство Hybrid Metaverse помогло разработать и адаптировать графику и концепцию виртуальной реальности, чтобы эффективно реализовать образовательные задачи проекта. Открытый мир разделен на тематические локации, из которых легко попасть в мини-игры и пространства партнеров — миры «Самоката» и «Фоксфорда». В метамире игроки найдут подсказки и советы по финансовой грамотности, которые помогут им пройти образовательные квесты. В виртуальном магазине метамира пользователи могут обменять накопленные «Спасибики» на эксклюзивные предметы, которые сохранятся в инвентаре Roblox.

Всего доступно пять мини-игр. В «Тамагочи» игроки заботятся о виртуальном питомце, инвестируя «Спасибики» в его развитие. «Марафон знаний», разработанный совместно с онлайн-школой «Фоксфорд», предлагает открывать двери школьного коридора, отвечая на вопросы. В аркаде «Взлёт, прибыли!» нужно собирать коины на дельтаплане, избегая препятствий. «Финансовый квиз» проверяет знания о финансах. Сценарии мини-игр основаны при участии 25 детей 7−14 лет.

Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» «Сбербанка»: Мы видим запрос со стороны родителей — дети проводят в играх часами, и взрослым важно, чтобы это время приносило пользу. Поэтому мы объединили развлекательный формат Roblox с элементами базовой финансовой грамотности. Игровая среда говорит с поколениями Z и «Альфа» на понятном им языке, а родителям дает уверенность, что ребёнок получает ценный опыт. Мы будем регулярно добавлять новые задания и события, чтобы интерес к миру не угасал, а знания закреплялись.